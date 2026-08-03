Sénégal: « Xasaïd » de Cheikh Ahmadou Bamba, des chefs-d'oeuvre intemporels

Bien plus que des poèmes religieux, les xasaïd de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké constituent une oeuvre littéraire et spirituelle majeure, traversant les générations et continuant d'inspirer des millions de fidèles. Par leur richesse doctrinale, leur profondeur mystique et leur portée universelle, ces écrits occupent une place centrale dans l'héritage intellectuel laissé par le fondateur du mouridisme.

Érudit, pédagogue et poète, Cheikh Ahmadou Bamba a légué une production littéraire considérable, composée de textes en prose et en vers. Une oeuvre qui traduit une quête permanente de connaissance, de perfectionnement moral et de proximité avec Dieu. Les xasaïd sont ainsi devenus le principal vecteur de transmission des enseignements de Serigne Touba et un pilier de la spiritualité mouride.

Selon Khalil Mbacké, petit-fils de Serigne Saliou Mbacké, cette production obéit à une logique spirituelle articulée autour de trois dimensions fondamentales : le tawhid (l'unicité de Dieu), le fiqh (la jurisprudence islamique) et le tasawuf (la mystique). Une synthèse que le chercheur et conférencier Abdallah Fahmi Aïdara résume par le triptyque : « iman, islam et ihsan ».

La foi et les épreuves

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L'oeuvre poétique de Cheikh Ahmadou Bamba est indissociable de son parcours de vie. Ses écrits portent l'empreinte des différentes étapes de son existence : son apprentissage auprès de son père, Serigne Momar Anta Sali Mbacké, les années d'exil au Gabon et en Mauritanie, puis la période de résidence surveillée à Diourbel.

Durant les épreuves imposées par l'administration coloniale, l'écriture devient pour lui un moyen d'expression spirituelle, de méditation et de transmission. Les difficultés rencontrées sont transformées en enseignements sur la patience, la confiance en Dieu et l'élévation intérieure.

Dans ses écrits, Cheikh Ahmadou Bamba relate notamment son expérience de l'exil dans Jazâ es-Sakûr (« La récompense du Très Reconnaissant »). Plusieurs de ses poèmes, composés durant cette période, témoignent d'une remarquable maîtrise littéraire, avec notamment l'usage d'acrostiches où les lettres initiales des vers forment des références religieuses ou des messages spirituels.

Une bibliothèque spirituelle pour les générations

La production de Cheikh Ahmadou Bamba accompagne les grandes étapes de son cheminement intellectuel. Dès ses premières années d'enseignement, il compose des ouvrages destinés à faciliter l'accès aux sciences religieuses. Parmi ses oeuvres majeures figurent notamment Massalik Al-Jinaan (« Les itinéraires du paradis »), référence dans l'enseignement de la spiritualité islamique.

Après son retour de Mauritanie en 1907 et son installation à Diourbel sous surveillance coloniale, il poursuit son oeuvre d'écriture avec plusieurs recueils consacrés à la foi, à la connaissance divine et à l'éducation spirituelle.

Aujourd'hui, les xasaïd demeurent un patrimoine vivant. Ils sont étudiés dans les daara, conservés dans les bibliothèques et récités lors des grandes rencontres religieuses, notamment à l'occasion du Grand Magal de Touba.

Pour les chercheurs mourides, ces textes constituent à la fois une source de savoir religieux, une école de comportement et une invitation permanente à la quête de l'excellence spirituelle. L'organisation d'une journée nationale dédiée aux xasaïd, à l'initiative du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, témoigne de l'importance accordée à cet héritage.

Plus d'un siècle après leur rédaction, les xasaïd de Cheikh Ahmadou Bamba continuent de résonner au-delà des frontières. Par leur profondeur, leur beauté littéraire et leur message universel, ils demeurent des chefs-d'oeuvre intemporels.