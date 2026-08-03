Congo-Kinshasa: SAFRIMEX et la REGIDESO se réconcilient et relancent la collaboration sur les chantiers routiers de Kananga

Le conflit qui opposait depuis plusieurs mois l'entreprise de construction SAFRIMEX et la Regie de distribution d'eau (REGIDESO) au Kasaï-Central est désormais levé. Les deux sociétés ont convenu, ce samedi 1er aout 2026, de renforcer leur collaboration afin de permettre la poursuite des travaux de réhabilitation des routes à Kananga tout en protégeant les réseaux de distribution d'eau potable.

À l'origine des tensions, les travaux routiers exécutés par SAFRIMEX avaient occasionné des dommages sur certaines conduites d'eau de la REGIDESO. Cette situation avait entraîné des coupures d'eau dans plusieurs quartiers de Kananga et ralenti l'avancement de certains chantiers.

Visite des chantiers concernés

Pour trouver une solution durable, une délégation, réunissant des représentants du Bureau central de coordination (BCECO), de la REGIDESO, de SAFRIMEX, des missions de contrôle MODULOR et BKA, ainsi que de l'Office des voiries et drainage (OVD), a effectué une visite sur plusieurs sites où les travaux routiers croisent les réseaux de distribution d'eau.

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L'objectif de cette mission était d'évaluer la situation sur les différents chantiers afin de définir un mécanisme de collaboration permettant d'éviter de nouveaux incidents sur les infrastructures hydrauliques.

À l'issue de cette concertation, le directeur provincial de la REGIDESO, Michel Tshijik, s'est engagé à renforcer la collaboration avec l'ensemble des parties prenantes impliquées dans les projets. Cette coopération prévoit notamment l'élaboration rapide de devis techniques destinés à sécuriser les réseaux de distribution d'eau situés le long des avenues concernées par les travaux de SAFRIMEX.

Quatre devis techniques attendus

Selon la REGIDESO, cette démarche doit permettre à l'entreprise de construction de poursuivre normalement ses travaux de réhabilitation routière tout en préservant les installations de distribution d'eau potable.

Michel Tshijik a également réaffirmé la volonté de son entreprise d'accompagner SAFRIMEX afin de lever toutes les contraintes liées aux interventions sur les réseaux d'eau. Dans cette perspective, quatre devis techniques seront élaborés dès mardi pour plusieurs chantiers concernés.

Cet accord marque ainsi la fin du bras de fer entre les deux entreprises et ouvre la voie à une meilleure coordination dans l'exécution des projets d'infrastructures à Kananga.