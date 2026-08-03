Congo-Kinshasa: Rutshuru - Environ 80 bâtiments détruits après une pluie diluvienne à Vitshumbi

2 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 80 bâtiments ont perdu leurs toitures à la suite d'une pluie diluvienne qui s'est abattue sur l'agglomération de Vitshumbi, dans la soirée du samedi 1er août. Située sur la rive sud-ouest du lac Édouard, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), cette localité a subi d'importants dégâts matériels, laissant des dizaines de familles sans abri.

Des images de désolation circulant dans la zone témoignent de l'ampleur des dommages causés par les intempéries. Selon des sources locales, la pluie accompagnée de vents violents a frappé Vitshumbi aux environs de 17 h 15, endommageant de nombreuses habitations et infrastructures.

Un bilan provisoire fait état d'au moins 86 bâtiments dont les toitures ont été arrachées ou qui ont été partiellement détruits. Parmi eux figurent près de 70 maisons d'habitation, ainsi que plusieurs bureaux et salles de classe d'écoles primaires et secondaires de la localité.

Sur fond d'insécurité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des cas d'enfants blessés à la suite de l'effondrement de murs ou de charpentes de leurs habitations ont également été signalés. Aucun bilan détaillé sur le nombre exact de blessés n'était toutefois disponible au moment de la rédaction de cet article.

D'après les mêmes sources, plus de 60 ménages se retrouvent actuellement sans abri. Les habitants disent faire face à une nouvelle épreuve dans une région déjà fragilisée par l'insécurité liée aux conflits armés.

Cette catastrophe intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des affrontements ont opposé des rebelles de l'AFC/M23, qui contrôlent la localité, à des hommes armés non identifiés venus du Parc national des Virunga. Ces combats ont provoqué un nouveau mouvement de panique parmi les habitants de ce village de pêcheurs situé sur les rives du lac Édouard.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.