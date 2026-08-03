Congo-Kinshasa: Rutshuru - Environ 80 bâtiments détruits après une pluie diluvienne à Vitshumbi

Plus de 80 bâtiments ont perdu leurs toitures à la suite d'une pluie diluvienne qui s'est abattue sur l'agglomération de Vitshumbi, dans la soirée du samedi 1er août. Située sur la rive sud-ouest du lac Édouard, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), cette localité a subi d'importants dégâts matériels, laissant des dizaines de familles sans abri.

Des images de désolation circulant dans la zone témoignent de l'ampleur des dommages causés par les intempéries. Selon des sources locales, la pluie accompagnée de vents violents a frappé Vitshumbi aux environs de 17 h 15, endommageant de nombreuses habitations et infrastructures.

Un bilan provisoire fait état d'au moins 86 bâtiments dont les toitures ont été arrachées ou qui ont été partiellement détruits. Parmi eux figurent près de 70 maisons d'habitation, ainsi que plusieurs bureaux et salles de classe d'écoles primaires et secondaires de la localité.

Sur fond d'insécurité

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Des cas d'enfants blessés à la suite de l'effondrement de murs ou de charpentes de leurs habitations ont également été signalés. Aucun bilan détaillé sur le nombre exact de blessés n'était toutefois disponible au moment de la rédaction de cet article.

D'après les mêmes sources, plus de 60 ménages se retrouvent actuellement sans abri. Les habitants disent faire face à une nouvelle épreuve dans une région déjà fragilisée par l'insécurité liée aux conflits armés.

Cette catastrophe intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des affrontements ont opposé des rebelles de l'AFC/M23, qui contrôlent la localité, à des hommes armés non identifiés venus du Parc national des Virunga. Ces combats ont provoqué un nouveau mouvement de panique parmi les habitants de ce village de pêcheurs situé sur les rives du lac Édouard.