Congo-Kinshasa: Lualaba - Un mort et deux blessés après une attaque armée sur un site minier à Mutshatsha

Dans un communiqué de presse publié samedi 1er aout 2026, la Nouvelle Société civile congolaise (NSCC), coordination de Kisanfu, condamne l'attaque armée survenue sur le site minier dénommé « Indépendance », situé dans le territoire de Mutshatsha, dans la province du Lualaba.

Cette attaque, perpétrée dans la nuit du 30 juillet dernier, a causé la mort d'un militaire de la Garde républicaine et fait deux blessés graves. Selon la NSCC, cet incident relance la question de la présence des militaires dans les sites miniers, alors que celle-ci est interdite par les autorités du pays.

Exigence d'enquête

La Nouvelle Société civile de Kisanfu précise que le militaire affecté à la garde du site minier Indépendance a été surpris par les assaillants ; alors qu'il dormait dans une guérite. Touché par balles, il n'a pas survécu à l'attaque. D'après des sources locales, son arme ainsi que des munitions ont été emportées par les bandits.

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Une jeune femme et un garde industriel ont également été blessés par balle. Ils ont été transférés dans un centre hospitalier à Kolwezi pour y recevoir des soins.

La société civile condamne fermement cette attaque et exige l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les auteurs et les circonstances de cet acte.

Des exploitants illégaux

Dans son rapport, la structure citoyenne indique que la carrière Indépendance fait actuellement l'objet de pourparlers entre la société concessionnaire COMIDE et la communauté locale en vue de la rétrocession du site minier à cette dernière.

La Nouvelle Société civile congolaise affirme également que des exploitants illégaux occupent cette carrière, parmi lesquels figure un groupe de personnes se réclamant de la famille présidentielle.

Face à cette situation, elle appelle les autorités ainsi que la société COMIDE à renforcer la sécurisation du site et à accélérer le processus de remise de cette exploitation minière à la communauté locale.

Jusqu'à présent, aucune réaction officielle n'a été enregistrée de la part des autorités du territoire de Mutshatsha ou de la province du Lualaba concernant cette attaque armée.