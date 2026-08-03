Ile Maurice: Séquestré pendant deux jours dans son atelier pour un refus de payer Rs 50 000

Un pensionné de 63 ans affirme avoir vécu un calvaire de deux jours, retenu prisonnier et frappé à plusieurs reprises dans son propre atelier par deux individus qui lui auraient réclamé une rançon de Rs 50 000. Il a porté plainte le samedi 1er août, près de trois semaines après les faits.

Selon sa déposition, les faits remontent au 9 juillet. Ce jour-là, l'homme se trouvait dans son atelier, situé non loin de son domicile à Résidence La Cure, a Vallée-des-Prêtres, lorsqu'un homme de 39 ans qu'il connaît depuis environ quatre mois, serait arrivé accompagné d'un complice dont seul le surnom est connu. Les deux hommes lui auraient réclamé la somme de Rs 50 000, que le sexagénaire aurait catégoriquement refusé de lui remettre.

Il aurait alors été séquestré dans son propre atelier pendant deux jours, jusqu'au 11 juillet vers 11 h 30, et aurait subi plusieurs agressions physiques de la part de ses ravisseurs. Il serait finalement parvenu à échapper à ses assaillants et se serait rendu directement à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo pour y recevoir des soins, muni d'un constat médical. Craignant pour sa sécurité, il aurait ensuite trouvé refuge chez sa fille, à Forest-Side, Curepipe.

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Ce n'est que le 1er août, en fin de journée, que la victime s'est présentée au poste pour relater son calvaire. Elle affirme pouvoir identifier ses agresseurs, mais aucun témoin n'a pour l'instant été retrouvé.

La Criminal Investigation Division et la ont été informées de l'affaire, de même que le Police Main Command and Control Centre. Une enquête a été ouverte et les suspects, activement recherchés, demeurent en fuite.