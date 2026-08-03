Sénégal: Grand Magal 2026 - Appel à une vulgarisation du message universel de Cheikh Ahmadou Bamba

Touba — Le responsable moral du Dahira Hizbut Tarqiyyah, Serigne Youssou Diop, a souligné, dimanche à Touba (centre), la portée universelle du message de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, invitant les musulmans à privilégier l'unité, la fraternité et le dialogue.

Il intervenait au colloque scientifique organisé à l'honneur des hôtes internationaux du Grand Magal 2026, portant notamment sur le thème : "Cheikh Ahmadou Bamba, au regard des chercheurs du monde".

Serigne Youssou Diop a salué l'initiative du comité d'organisation, qui à travers ce colloque, traduit la volonté de mettre en lumière la dimension universelle du grand Magal.

"Le Magal de Touba constitue un abreuvoir pour l'humanité tout entière et offre l'occasion de faire connaître un islam authentique, fondé sur les valeurs de paix, de fraternité et de solidarité", a-t-il expliqué.

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Le responsable moral du Dahira Hizbut Tarqiyyah a ainsi rendu hommage au président du comité d'organisation, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, pour les efforts consentis dans l'organisation de cette rencontre scientifique réunissant des chercheurs de plusieurs pays.

Il a particulièrement insisté sur la nécessité de consolider les liens fraternels entre musulmans, rappelant que les différences constituent une richesse, contrairement aux divergences susceptibles d'alimenter la haine et les conflits.

"Cheikh Ahmadou Bamba a toujours interdit à ses disciples de cultiver la haine envers quiconque proclame la profession de foi musulmane", a-t-il martelé, insistant sur l'impératif de préserver les valeurs spirituelles et culturelles face aux effets de l'acculturation.

Serigne Youssou Diop a recommandé que les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba soient diffusés dans toutes les langues, en particulier les langues africaines, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.

Il a relevé que les avancées technologiques, notamment l'intelligence artificielle, offrent aujourd'hui de nouvelles possibilités de traduction et de diffusion du savoir.

"La barrière linguistique n'existe pratiquement plus. L'essentiel est que les connaissances puissent être partagées", a-t-il fait valoir.

Il est d'avis que cette diversité linguistique renforce le dialogue entre les peuples autour d'un même message spirituel, tout en préservant les identités culturelles de chacun.