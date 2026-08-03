Sénégal: L'initiatrice du Magal de Sarsâra en Mauritanie

Petite-fille de Serigne Touba, Sokhna Mame Isseu Mbacké a troqué les mondanités contre l'enseignement islamique et des actions de solidarité à travers son Ong dénommée « Fédération internationale «Ahlu Café» (Les distributeurs de café Touba) Mame Diarra ». Elle est aussi la pionnière dans l'organisation du Magal de Sarsâra dont elle assure la coordination depuis deux décennies. Portrait d'une dame dont la vie et l'oeuvre sont consacrées à la communauté mouride, ainsi qu'aux populations vulnérables.

Dans la vaste cour de la résidence Khadimoul Rassoul, située en face de la Grande Mosquée de Touba, ce vendredi 10 juillet 2026, un groupe de jeunes se distingue parmi les milliers de fidèles venus assister à la journée des « khassaïdes ». Hommes et femmes arborent les mêmes couleurs : le jaune et le bleu. Ils forment un demi-cercle autour d'une dame au teint marron, assise sur une natte. Vêtue de blanc, assorti d'un voile de la même couleur, seul un chapelet qu'elle égrène lui sert de parure.

Dans un univers social où le prestige de la lignée exige un certain comportement, Sokhna Mame Isseu Mbacké affiche simplicité et sobriété. « Alors que d'autres femmes de son rang se confinent dans le confort de leurs foyers, Sokhna Mame Isseu Mbacké opte pour la sobriété. Elle ne possède pas d'or et rejette les artifices. Elle préfère investir toutes ses ressources et son temps aux côtés des populations les plus démunies pour leur apporter aide et assistance », témoigne Mame Fama Lô, présidente de la Fédération « Ahlu Café » de Dakar (Les distributeurs de café Touba).

La fille de Sokhna Ndèye Seck et de Serigne Modou Faty Khary - lui-même fils de Serigne Massamba Mbacké, le frère et fidèle lieutenant de Cheikh Ahmadou Bamba - aurait pu également se cloîtrer dans les salons mondains en attente de « adiya » (don ou cadeau offert aux guides religieux par leurs disciples).

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Au contraire, à l'occasion de chaque Magal de Sarsâra, la quinquagénaire parcourt des milliers de kilomètres et arpente les dunes du désert de la Mauritanie pour la réussite de l'événement destiné à commémorer le fondateur du mouridisme. En effet, depuis 20 ans, Sokhna Mame Isseu Mbacké assure la coordination pratique de ce pèlerinage transfrontalier organisé au lendemain de chaque Korité. « Feu Serigne El Hadj Bara Mbacké a porté son choix sur moi et il avait mis tous les moyens à ma disposition, mais le voyage était très pénible lors de la première édition », confie celle sur qui repose également l'éducation de plus de 2 000 jeunes.

En effet, la pionnière du Magal de Sarsâra est également une « yaye daara ». Résultat d'une enfance et d'une jeunesse marquées par une quête itinérante du savoir. Après une initiation au français, mais surtout à l'arabe, à Thiès, auprès de Baye Thierno Diagne, elle parfait ses études coraniques à Diourbel avant d'approfondir ses connaissances religieuses comme le « Fikh » (jurisprudence islamique) sous la direction de Baye Bassirou Lô au village de Sanoussi à Louga, un haut lieu du savoir où le fondateur du mouridisme a fait escale.

Avec un tel capital de connaissances, la sainte femme a fait de la transmission du savoir son sacerdoce. Les jeunes filles sont sa cible privilégiée. Elles demeurent majoritaires dans les 14 « daara-internats » qu'elle a créés à travers le pays. « Quatre sont à Touba et le reste dans les autres régions. La plupart sont des filles, de même que le corps enseignant », fait savoir l'enseignante, très présente sur le terrain et très proche des fidèles, ainsi que des populations, surtout les plus vulnérables, à travers son organisation Fédération « Ahlu Café » Mame Diarra. Ce qui n'était au départ qu'un simple Gie créé en 1988 s'est métamorphosé au fil des décennies en une Organisation non gouvernementale (Ong) d'envergure internationale.

Au quotidien, la vie de la présidente et de ses membres ne connaît aucun répit avec la distribution du café Touba. Cet engagement à offrir ce breuvage qu'elle considère comme un cadeau béni par le Cheikh pour soigner de nombreux maux, Mame Sokhna Isseu le doit à sa tante paternelle Sokhna Astou Gawane. Ainsi, à chaque Magal ou autre événement religieux, l'organisation s'illustre à travers la distribution de cette boisson chaude bénie et tant prisée par la communauté mouride.

D'ailleurs, il n'y a pas que les fidèles mourides qui profitent de ces actions de solidarité. Consciente de l'unicité des musulmans, Mame Sokhna se veut un pont entre les différentes confréries du Sénégal, puisque sa structure est présente lors des Gamou de Tivaouane, Ndiassane, Kaolack et ailleurs pour offrir du café aux fidèles. À l'en croire, la fédération déploie ses ailes bien au-delà des frontières sénégalaises. « Nous disposons de relais en Europe et jusqu'à La Mecque », explique-t-elle.

Cependant, au-delà de la simple distribution de cette boisson chaude « bénie » et tant prisée par les fidèles mourides, la fédération porte un nom qui peut prêter à confusion pour les non-initiés. L'appellation « Ahlu Café » revêt plutôt une dimension sociale, car l'organisation est sur tous les fronts de la solidarité, de l'entrepreneuriat et de la dévotion.

« Nous faisons également de l'investissement humain en balayant les alentours des mosquées ou en servant à manger à ceux qui travaillent dans les chantiers de ces dernières... Nous avons une machine de solidarité impressionnante qui cible notamment les personnes en situation de handicap, les pensionnaires de l'Action éducative en milieu ouvert (Aemo) et les enfants égarés », confie celle que Mame Fama Lô dépeint comme « une femme battante ».

Cette dernière se dit fière de servir sa communauté. C'est dire que Sokhna Mame Isseu Mbacké est loin des stéréotypes, puisqu'elle incarne un leadership religieux féminin remarquable.