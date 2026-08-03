Sénégal: Le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba célébré ce dimanche

Ce dimanche 2 août 2026, la communauté mouride célèbre le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, communément appelé le Grand Magal. Bien plus qu'un simple pèlerinage, cette commémoration constitue, pour les disciples du fondateur du mouridisme, un moment majeur de leur vie spirituelle et un rappel de l'une des étapes les plus marquantes de son parcours.

En wolof, le mot « Magal » signifie « rendre grâce ». C'est dans cet esprit que Cheikh Ahmadou Bamba a institué cette célébration pour remercier Dieu des bienfaits tirés de son exil au Gabon (entre 1895 et 1902). Loin d'être perçu comme une épreuve ou une défaite, cet épisode est considéré par les mourides comme une victoire spirituelle. Le guide religieux y voyait une grâce divine, une occasion de se consacrer pleinement à l'adoration de Dieu, à la méditation et au service du Prophète Mouhamad (PSL). Selon la tradition mouride, cette période a renforcé sa proximité avec le Créateur et consolidé la mission spirituelle qui lui était confiée.

Au fil des décennies, le Grand Magal est devenu un rendez-vous religieux d'envergure internationale. Des fidèles venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'autres régions du monde convergent chaque année vers Touba pour vivre ce moment de communion spirituelle. Placée sous l'autorité du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, la 131e édition est célébrée ce dimanche autour du thème : « Les vertus ».

Le Grand Magal constitue également un temps fort de renouvellement spirituel. À cette occasion, les fidèles multiplient les prières, les récitations du Coran, les khassaïdes, les conférences religieuses ainsi que les séances de lecture et d'étude des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Ses enseignements, fondés sur le travail, la discipline, la quête du savoir, l'humilité et le culte exclusif de Dieu, occupent une place centrale tout au long de cette célébration.

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Au-delà de sa dimension religieuse, le Grand Magal est aussi une remarquable manifestation de solidarité et de partage. Les familles ouvrent leurs portes aux visiteurs, des repas sont préparés et servis gratuitement, tandis que les dahiras, les associations et de nombreux particuliers rivalisent de générosité pour accueillir les pèlerins. Cette hospitalité, profondément ancrée dans la tradition mouride, reflète les valeurs de fraternité, de solidarité et d'entraide prônées par Cheikh Ahmadou Bamba.

Le Grand Magal dépasse ainsi le cadre d'une simple commémoration historique. Il rappelle qu'au coeur des épreuves peuvent naître la foi, la résilience et l'espérance. Pour les mourides, il demeure avant tout un rendez-vous avec Dieu, un temps de gratitude, de recueillement et de renouvellement spirituel, dans la fidélité à l'héritage légué par Cheikh Ahmadou Bamba.