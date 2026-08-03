Sénégal: Le ministère de la Culture promet son accompagnement au projet « Nagn Délou Saaraba »

Le projet « Nagn Délou Saaraba », inscrit dans le cadre de Patrimoine Gala Paris 2026, a obtenu le soutien du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Reçue le 31 juillet au Musée des Civilisations Noires par la ministre auprès du ministre de la Culture, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, la délégation d'Art Bi Manageman a présenté les ambitions de cette initiative qui entend promouvoir notre patrimoine culturel à l'échelle internationale.

Conduite par son président-directeur général, Papis Niang, la délégation a exposé un projet qui met en avant les arts, la musique, les traditions, l'artisanat, la gastronomie, les langues nationales et les savoir-faire sénégalais. Les organisateurs ambitionnent également de faire de « Baak Saaraba », hymne officiel de l'événement, une oeuvre de référence capable de toucher un public mondial grâce à une vaste stratégie de diffusion dans les médias et sur les plateformes numériques.

Au cours de l'audience, les membres du cabinet ministériel ont assisté à la première écoute officielle de l'hymne. Selon le communiqué, la ministre et ses collaborateurs ont salué « l'originalité de la composition, la qualité artistique des interprètes, la richesse des sonorités traditionnelles ainsi que la force du message porté par l'oeuvre », tout en appréciant « la qualité du dossier de présentation du projet et la vision portée par ses initiateurs ».

Prenant la parole, Bécaye Mbaye a insisté sur la portée du projet. « Nagn Délou Saaraba est une initiative imaginée par des Sénégalais pour promouvoir le Sénégal », a-t-il déclaré, estimant que le ministère de la Culture constitue « la première porte institutionnelle » vers laquelle les promoteurs souhaitent se tourner avant d'élargir leurs démarches auprès des autres autorités de l'État. Il a ajouté que Patrimoine Gala Paris 2026 se veut une plateforme de valorisation du patrimoine culturel, des langues nationales, de la gastronomie, de l'artisanat et des valeurs sénégalaises.

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Le chanteur Tarba Mbaye, l'un des interprètes de « Baak Saaraba », a, pour sa part, présenté l'oeuvre comme « porteuse d'espoir et de transmission pour les générations futures ». De son côté, DJ Kals a détaillé la stratégie de promotion du morceau, évoquant des partenariats avec plusieurs médias, dont le Groupe Futurs Médias, afin d'assurer sa diffusion au Sénégal comme à l'international.

Les porteurs du projet ont également sollicité l'appui des autorités pour poursuivre leur démarche. Au nom de la délégation, Bécaye Mbaye a demandé à la ministre de faciliter une audience avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, afin de présenter le projet au plus haut niveau de l'État.

En réponse, Mame Coumba Diop a qualifié l'initiative de « porteuse pour l'image du Sénégal » et a assuré que son département « accompagnera pleinement les prochaines étapes du projet », en mobilisant les directions techniques compétentes. Elle s'est également engagée à défendre la proposition visant à faire de « Baak Saaraba » un hymne des grandes manifestations culturelles nationales, avec la perspective qu'il accompagne notamment les grands rendez-vous culturels du pays ainsi que les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Pour la ministre, cette oeuvre « constitue un puissant symbole de l'identité culturelle sénégalaise ».