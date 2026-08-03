Tunisie: Mercato - Zayon, le coup de filet de Guingamp !

A 19 ans, l'international tunisien U23 entame une nouvelle aventure chez les Bretons.

Zayon Chtaï-Telamio, international tunisien U23, a finalement opté en faveur des divisionnaires de Guingamp pour deux ans, alors que ces derniers jours, le club breton (pensionnaire de Ligue 2) a dû composer avec la concurrence du FC Saint-Gall (Suisse), Go Ahead Eagles (Pays-Bas), ainsi que Casa Pia, Rio Ave et le SCU Torreense (Portugal), tous preneurs.

Au final, l'ailier gauche de 19 ans, pur produit du Paris Saint Germain, là où il a fait toutes ses classes, débarque en Bretagne après des prestations remarquées sous les couleurs de la sélection tunisienne U23 lors du Tournoi Maurice Revello. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Guingamp a réalisé une excellente affaire en recrutant un attaquant à la grande marge de progression, polyvalent car capable d'évoluer dans l'axe comme sur les côtés, tout en faisant prévaloir sa percussion et son coup de reins dans la zone de vérité.

Mohamed Ameur Jouini évoluera à l'ESM

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L'ailier gauche Mohamed Ameur Jouini va disputer la prochaine saison sous la casaque de l'ES Métlaoui. Cédé à titre de prêt par le CSS, le joueur de 23 ans tentera, surtout, de gagner du temps de jeu chez les Miniers. Notons que par le passé, le joueur a aussi évolué à l'ASG à deux reprises.

Viborg : cinq ans de plus pour Karchoud

L'ailier de Viborg FF, Sami Jalal Karchoud, performant en Superliga danoise la saison écoulée, est sous les radars de trois écuries, le FC Copenhague, Brondby IF et Oxford United. A 21 ans, Karchoud est aujourd'hui valorisé à hauteur de 1,5 million d'euros et est lié à son club employeur jusqu'en 2031.

Medfai rejoint le Locomotiv Sofia

Libre de droit, Mohamed Medfai, attaquant de 25 ans, a opté pour le Locomotiv Sofia. Medfai, transfuge de l'Olympic Charleroi et ailier gauche de son état, a, par le passé, porté les tuniques de l'USM, Maritimo B et Ajaccio.

Foued Timoumi débarque à l'ESHS

L'expérimenté latéral gauche Foued Timoumi, 31 ans, et transfuge de Khalij Sirte SC, a paraphé un engagement d'une saison au profit de l'ESHS. Libre de droit, Timoumi, ancien défenseur de l'ESS U21, tentera de faire profiter l'Espoir de son expérience, et ce, pour avoir évolué par le passé au CSS, au CS Chebba, à l'ESM et à l'USM.

C'est bouclé pour Ben Romdhane à Al Shamal

Comme annoncé récemment, le milieu Mohamed Ali Ben Romdhane, 25 ans, va donc quitter Al Ahly et s'engager avec Al Shamal SC. Le club qatari va débourser 1,7 million de dollars pour engager l'ex-stratège de l'EST et de Ferencvaros. Rappelons que récemment, Al Shamal était confronté à la concurrence du Qatar SC sur ce dossier.