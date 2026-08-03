Tunisie: Réchauffement climatique - Le piège de l'injustice planétaire

L'alerte climatique mondiale a atteint des proportions cauchemardesques. Vagues de chaleur extrêmes, incendies ravageurs en Europe et températures frôlant les 50°C en Afrique du Nord ne sont plus des accidents isolés. C'est le quotidien de milliards de personnes. Cet été 2026, la Tunisie paie un lourd tribut avec près de 50°C enregistrés à Kairouan et plus de 4.400 hectares de forêt partis en fumée.

Pourtant, cette crise est profondément inégale. Ces feux sont le produit d'un siècle et demi d'émissions accumulées par une poignée de nations industrialisées. Alors que les pays du Sud figurent parmi les plus bas émetteurs de carbone, ce sont eux qui en subissent de plein fouet les dégâts, sans disposer de ressources financières pour y faire face.

Le paradoxe s'aggrave sur le plan économique et politique. Tandis que les pays développés imposent des taxes carbone aux frontières qui pénalisent les exportations des pays en développement, des géants industriels comme les États-Unis se désengagent des accords internationaux. Ce double discours met à mal la solidarité internationale au moment même où elle est la plus urgente.

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C'est dans ce climat de profonds déséquilibres que l'ONU a adopté, le 20 mai 2026, une résolution qualifiée d'historique pour transformer les engagements climatiques en obligations légales. Si ce texte offre théoriquement un levier aux pays lésés pour réclamer réparation, il exige aussi l'abandon rapide des énergies fossiles et la suppression immédiate des subventions publiques aux hydrocarbures.

Le piège de l'injustice se referme ici. Victime du réchauffement, la Tunisie a pourtant dû s'abstenir lors du vote, à l'instar de neuf autres pays arabes. Loin d'être un rejet de l'urgence écologique, cette abstention est un cri d'alarme économique car supprimer brutalement les subventions énergétiques provoquerait une flambée des prix et une crise sociale insoutenable pour sa population.

Entre des grandes puissances polluantes qui se dérobent à leurs responsabilités historiques et un droit international qui impose des exigences financières étouffantes aux nations vulnérables, le système climatique demeure à deux vitesses.

Face à cette injustice planétaire, une certitude s'impose. Le climat n'attendra pas le bon vouloir des géants de ce monde. Il est urgent d'exiger une responsabilité partagée.