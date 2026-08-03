Afrique: Ghana - Cameroun - Un sommet pour la première place du Groupe D

La première place du Groupe D est déjà en jeu. Dimanche, au stade Moulay Rachid, le Ghana et le Cameroun s'affrontent dans un duel qui promet intensité, engagement et spectacle. Les deux sélections, victorieuses lors de leur entrée en lice à la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026, visent un deuxième succès consécutif afin de se rapprocher des quarts de finale tout en conservant leur invincibilité.

Les Black Queens ont parfaitement lancé leur tournoi en dominant les débutantes capverdiennes (2-0), tandis que les Lionnes Indomptables ont pris le meilleur sur le Mali (2-1). Deux succès fondateurs qui donnent le ton avant l'un des chocs les plus attendus de cette phase de groupes.

Cette affiche est devenue un classique de la CAN Féminine. Il s'agira de leur dixième confrontation dans la compétition. Le Ghana mène les débats avec cinq victoires, contre trois pour le Cameroun, tandis qu'une seule rencontre s'est achevée sur un match nul. Plus remarquable encore : leurs neuf précédents affrontements ont tous offert au moins un but.

Face à deux équipes adeptes d'un pressing haut et d'un football porté vers l'avant, les ingrédients sont réunis pour assister à une opposition de très haut niveau.

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Le Cameroun veut confirmer sa renaissance

L'absence du Cameroun lors de l'édition précédente avait créé la surprise. Une anomalie pour une sélection qui fait partie des références du football féminin africain.

Finalistes en 2004, 2014 et 2016, médaillées de bronze en 2002, 2012 et 2018, les Lionnes Indomptables avaient atteint toutes les demi-finales de la CAN entre 1998 et 2018, à l'exception de l'édition 2000.

Le déclin s'est amorcé avec l'élimination en quart de finale contre le Nigeria en 2022 (0-1), avant deux absences successives. Leur retour dans cette édition à 16 équipes marque toutefois le début d'un nouveau cycle.

À la tête de cette reconstruction, Dimitri Lipoff affiche une ambition qui dépasse les simples résultats.

« Nous sommes venus avec un projet. Il ne s'agit pas seulement de gagner des matches, mais de construire quelque chose qui corresponde au statut d'une nation de football comme le Cameroun. Nous voulons gagner, mais aussi proposer un football de qualité. »

Le technicien français insiste également sur l'état d'esprit de son groupe avant ce choc.

« Comme avant chaque rencontre, nous sommes prêts. Nous abordons ce match avec beaucoup d'humilité, de respect et une immense fierté nationale. »

Même discours chez Monique Ngock. Formée à Canon Yaoundé puis à Éclair Football Filles de Sa'a, la milieu de terrain, révélée à seulement 17 ans lors de la CAN 2022, incarne cette nouvelle génération.

« Nous sommes une famille. Nous voulons défendre l'image du Cameroun et montrer toute l'énergie qui caractérise notre pays. »

À seulement 21 ans, l'ancienne joueuse de Fleury, désormais au Washington Spirit en NWSL, apporte déjà son expérience internationale à cette équipe en pleine reconstruction.

Le Ghana veut mettre fin à une série noire

Le Ghana poursuit un objectif précis : enfin remporter son deuxième match de groupe.

Les Black Queens restent sur cinq éditions sans succès lors de leur deuxième sortie (trois nuls, deux défaites). Leur dernière victoire dans cet exercice remonte à 2008 face à la Tunisie (3-2).

Le succès inaugural contre le Cap-Vert a toutefois envoyé un signal encourageant. En conservant leur cage inviolée, les Ghanéennes ont mis fin à une série de cinq matches de groupe consécutifs avec au moins un but encaissé.

La gardienne Cynthia Konlan et sa défense seront cette fois confrontées à une attaque camerounaise bien plus redoutable.

Revenue à la CAN après avoir manqué l'édition 2022, la sélection ghanéenne avait décroché la médaille de bronze lors du tournoi précédent. Depuis, elle nourrit de grandes ambitions.

Pour préparer cette campagne, les Black Queens se sont mesurées à des adversaires de premier plan, s'inclinant face à l'Angleterre (0-2) avant de largement battre la Russie (4-0).

Le sélectionneur Kim Lars Björkegren aborde cette rencontre avec confiance.

« Ces matches amicaux nous ont préparés à affronter des équipes comme le Cameroun. Nous sommes prêts. Il n'y a aucune pression dans notre groupe. Nous avons construit quelque chose de solide et il est difficile de nous marquer des buts. »

Le technicien suédois souligne également la profondeur de son effectif.

« Nous avons un groupe complet. Le Cameroun est une équipe avec très peu de faiblesses, mais une victoire nous placerait dans une excellente position pour atteindre les quarts de finale. »

Même détermination du côté d'Evelyn Badu.

« Nous avançons match après match. Notre premier objectif est d'atteindre les quarts de finale, puis les demi-finales, synonymes de qualification pour la Coupe du monde. Toute l'équipe est concentrée et prête. »

La stat

Cette rencontre sera leur première confrontation à la CAN Féminine depuis 2018. À l'époque, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul (1-1) lors de la dernière journée de la phase de groupes. Portia Boakye, aujourd'hui capitaine du Ghana, avait ouvert le score avant que Christine Manie n'égalise sur penalty.

Il s'agira également de leur septième duel en phase de groupes. Le Ghana a remporté quatre des six précédents affrontements (1998, 2000, 2006 et 2014), le Cameroun s'étant imposé en 2010, tandis que la rencontre de 2018 s'était soldée par un partage des points.