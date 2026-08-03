Afrique: Mali - Cap-Vert - Un duel à quitte ou double

Il n'y aura pas de place pour l'erreur lorsque le Mali et le Cap-Vert s'affronteront dimanche dans un match décisif du Groupe D de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026. Une défaite condamnerait quasiment les ambitions des deux sélections.

Les deux équipes se connaissent parfaitement. Elles s'étaient déjà retrouvées lors des éliminatoires de cette édition, avec un scénario riche en rebondissements. Le Mali s'était imposé 1-0 à Praia avant que le Cap-Vert ne renverse totalement la situation en s'imposant 4-2 à Bamako pour décrocher sa qualification sur le score cumulé de 4-3. Une double confrontation spectaculaire, marquée par sept buts.

Ce succès historique avait permis aux insulaires de décrocher leur toute première qualification pour une phase finale de CAN Féminine. Le Mali, de son côté, a bénéficié de l'élargissement du tournoi à 16 équipes, la CAF lui attribuant l'une des quatre places réservées aux sélections les mieux classées non qualifiées.

Autant dire que les retrouvailles prévues au stade Larbi Zaouli de Casablanca s'annoncent particulièrement explosives.

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Le Mali veut tirer les leçons du passé

Depuis le coup d'envoi de cette CAN Féminine 2026, les surprises se multiplient et chaque journée rappelle qu'aucun scénario n'est écrit d'avance.

Conscient de l'enjeu, le sélectionneur Birama Konaté affiche une confiance intacte.

« C'est un match très important pour nous. Si nous voulons poursuivre l'aventure, nous devons obtenir un résultat positif contre le Cap-Vert. L'équipe possède toujours un véritable esprit de compétition et nous sommes convaincus que nous pouvons relancer notre tournoi. »

Le Mali disputera son septième match de CAN face à une nation qui découvre la compétition. Son bilan face aux novices est contrasté : trois victoires, un nul et deux défaites. Plus inquiétant encore, les Aiglonnes n'ont jamais réussi à garder leur cage inviolée dans ce type de confrontation.

Malgré cela, la défenseure Coulouba Sogoré, pensionnaire d'AJ Auxerre depuis 2019, croit fermement aux chances de son équipe.

« Nous voulons imposer notre football et obtenir un résultat. Nous devons corriger certains aspects de notre jeu, notamment par rapport au premier match contre le Cameroun et à notre double confrontation face au Cap-Vert en qualifications. Nous souhaitons être plus efficaces dans les transitions et dans la circulation du ballon. »

Le Cap-Vert en quête d'efficacité

Depuis son exploit face au Mali lors des qualifications, le Cap-Vert traverse une période délicate. Les Tubarões Azuis restent sur cinq rencontres sans victoire, avec un match nul et quatre défaites, tout en restant muettes offensivement durant cette série.

Malgré ces difficultés, la sélectionneuse Silvéria Nédio refuse de céder au pessimisme.

« Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons gagner. L'équipe est mieux préparée et nous croyons en notre plan de jeu. C'est un match capital, avec beaucoup d'enjeux pour notre pays. Nous devons rester fortes, concentrées et positives afin d'atteindre notre objectif. »

Suspendue lors de la première journée après une accumulation de cartons jaunes, Eveline Pereira effectue son retour au meilleur moment.

« Nous connaissons déjà le Mali. Ce sera un match difficile. Nous voulons gagner et poursuivre notre parcours, mais il faudra se battre sur chaque ballon. Je suis prête à donner le maximum pour rendre mon pays fier. Si nous voulons atteindre notre objectif, nous devons nous battre. »

Autre duel dans le duel : les coéquipières de l'OGC Nice, Sylviane Gomes côté capverdien et Yakaré Niakaté côté malien, se retrouveront cette fois adversaires pour un rendez-vous qui pourrait peser lourd dans le destin de leurs sélections.

Le chiffre du match

Le Mali n'a jamais réussi à conserver sa cage inviolée face à une nation disputant sa première CAN Féminine, encaissant au moins un but lors de chacune de ses six précédentes confrontations. Lors de son entrée en lice contre le Ghana, le Cap-Vert n'a cadré qu'une seule frappe, signée Sandra Martins.