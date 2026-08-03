Ile Maurice: Une piétonne de 54 ans renversée avec son bébé en poussette, le conducteur positif à l'alcootest

Elle poussait la poussette de son bébé d'à peine un an lorsque le choc est survenu. Dans la soirée du samedi 1er août, vers 20 h 30, une habitante de New-Grove âgée de 54 ans a été violemment percutée par une voiture alors qu'elle circulait à pied non loin d'un commerce du morcellement Dreepaul. Blessée, elle a ete conduite d'urgence à l'hôpital, tandis que l'automobiliste impliqué s'est révélé positif à l'alcootest.

Selon les premiers éléments recueillis par la police, l'accident s'est produit alors que la piétonne promenait son enfant dans le quartier. Le choc, provoqué par une voiture grise, a été suffisamment violent pour nécessiter l'intervention des services d'urgence. Une équipe du SAMU a été dépêchée sur place et a pris en charge la victime sous la supervision du médecin de garde avant son transfert vers l'hôpital de Rose-Belle, pour y recevoir des soins.

Une fois sur place, la mère a pu se rassurer sur l'état de son bébé : les premières vérifications n'ont révélé aucune blessure chez l'enfant, qui n'a pas eu besoin d'être admis pour traitement. Elle, en revanche, a dû rester sous surveillance médicale où son état continue d'être suivi par l'équipe soignante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté du conducteur, les circonstances exactes de la collision restent à établir par l'enquête. Ce qui est en revanche déjà confirmé, c'est le résultat de l'alcootest auquel il a été soumis sur place : un taux d'alcoolémie de 81 mg, largement au-dessus du seuil autorisé pour la conduite.

L'automobiliste a été appréhendé et placé en détention au poste de police de Rose-Belle, le temps de retrouver un état de sobriété compatible avec son audition. Une enquête est en cours pour établir les responsabilités dans cet accident, qui illustre une fois de plus les dangers auxquels sont exposés les piétons, notamment en soirée.