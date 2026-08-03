Afrique: Les stats d'avant-match - Ghana - Cameroun, la 10e dans une rivalité serrée

Le Ghana et le Cameroun, tous deux vainqueurs lors de la première journée, s'affrontent à l'occasion de leur deuxième match du Groupe D au stade Moulay Rachid de Casablanca, dimanche 2 août, avec un coup d'envoi fixé à 18h00 heure locale (17h00 GMT).

Faits marquants

Le Ghana et le Cameroun se retrouveront pour la 10e fois en CAN Féminine.

Le Ghana a l'ascendant sur leurs neuf précédentes confrontations, avec cinq victoires contre trois pour le Cameroun et un match nul.

Ces neuf précédentes rencontres ont toutes été prolifiques en buts.

Les deux équipes se sont affrontées pour la première fois en phase de groupes en 1998, avec une victoire du Ghana 3-1.

Le Ghana avait remporté ses trois premières confrontations en CAN Féminine, s'imposant également en 2000 et 2002.

Le Cameroun avait battu le Ghana pour la première fois en demi-finale en 2004, s'imposant 1-0 après prolongation. Françoise Bella avait inscrit le but en argent (golden goal) à la 95e minute.

Le Ghana avait de nouveau battu le Cameroun en 2006, s'imposant 2-1 en phase de groupes, avant que le Cameroun ne prenne sa revanche en 2010, sur le même score.

Les deux équipes s'étaient affrontées en phase de groupes en 2014 et en demi-finale en 2016, ces deux matches se terminant sur le score de 1-0 : le Ghana l'avait emporté lors du premier, le Cameroun lors du second.

Il s'agit de leur première confrontation en CAN Féminine depuis 2018, année où leur dernier match de groupe s'était soldé par un match nul 1-1. Le Ghana, alors pays hôte, avait ouvert le score par l'intermédiaire de Portia Boakye à la 31e minute, avant que Christine Manie n'égalise sur penalty à la 41e.

Ce match nul avait éliminé le Ghana, tandis que le Cameroun avait terminé en tête du groupe A, devant le Mali, deuxième.

Sur leurs huit précédentes confrontations ayant connu un vainqueur, six se sont jouées sur l'écart d'un seul but. Seules les victoires ghanéennes 3-1 et 2-0 en phase de groupes, en 1998 et 2000 respectivement, ont affiché un écart plus large.

Les trois victoires camerounaises face au Ghana en CAN Féminine se sont toutes jouées sur l'écart d'un but, tout comme trois des cinq victoires ghanéennes.

Le match le plus prolifique entre les deux équipes a produit cinq buts, lors de la victoire du Ghana 3-2 après prolongation en demi-finale en 2002.

Adjoa Bayor avait inscrit un but en or (golden goal) à la 120e minute pour envoyer le Ghana en finale.

Il s'agira de leur septième confrontation en phase de groupes. Le Ghana a remporté quatre des six précédentes, en 1998, 2000, 2006 et 2014. Le Cameroun s'était imposé en 2010, tandis que leur rencontre de 2018 s'était soldée par un match nul.

Lorsqu'elles ont été tirées dans le même groupe, les deux équipes se sont qualifiées pour la phase à élimination directe en 1998 et 2006, tandis que le Ghana avait devancé le Cameroun en 2000.

Lors de leurs trois dernières présences dans le même groupe, seul le Cameroun s'est qualifié, en 2010, 2014 et 2018.

Le Ghana a conservé sa cage inviolée à deux reprises dans cette confrontation, lors de sa victoire 2-0 en 2000 et de son succès 1-0 en 2014.

Le Cameroun a lui aussi gardé sa cage inviolée à deux reprises, lors de ses victoires 1-0 en 2004 et 2016.

Il s'agira de la 10e édition à laquelle les deux équipes se rencontrent, après leurs précédentes confrontations en 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018.

Le Ghana s'était qualifié pour les sept premières éditions avant de manquer le tournoi de 2012, après une élimination aux tirs au but face au Cameroun en qualifications. Les deux manches s'étaient soldées par un score de 1-1, avant que le Cameroun ne s'impose 10-9 aux tirs au but.

Lorsque les deux équipes se sont qualifiées pour la phase finale, elles ne se sont manquées qu'une seule fois, en 2008.

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Ghana - Statistiques clés

Le Ghana a débuté sa campagne par une victoire 2-0 face aux débutantes du Cabo Verde.

Il s'agissait de son neuvième match face à une équipe débutante du tournoi, et de sa huitième victoire dans ce cas de figure.

Le Ghana a remporté ses cinq derniers matches face à des équipes débutantes.

Les Black Queens ont débuté une campagne de CAN Féminine par une victoire pour la huitième fois, et pour la première fois depuis 2018, après avoir perdu leur match d'ouverture lors de l'édition 2024.

Le Ghana avait déjà débuté un tournoi par deux victoires consécutives à quatre reprises, en 1998, 2002, 2004 et 2006. À chaque fois, il avait remporté ses trois matches de groupe.

Lors de ses trois dernières victoires en match d'ouverture, en 2010, 2016 et 2018, le Ghana n'était pas parvenu à s'imposer lors de son deuxième match, avec un nul et deux défaites.

En 2010, une victoire d'ouverture face à l'Algérie avait été suivie de défaites face au Cameroun et à la Guinée Équatoriale.

En 2016, le Ghana avait débuté par une victoire face au Kenya, avant un match nul face au Nigeria puis une victoire face au Mali.

En tant que pays hôte en 2018, le Ghana avait débuté par une victoire face à l'Algérie, avant une défaite face au Mali et un match nul face au Cameroun.

Sa cage inviolée face au Cabo Verde était sa première en six matches de groupe, ayant encaissé lors de chacun des cinq précédents.

Le bilan du Ghana lors des deuxièmes matches de groupe s'établit à 11 matches joués, 6 victoires, 3 nuls, 2 défaites.

Le Ghana avait remporté son deuxième match de groupe lors de six tournois consécutifs, entre 1998 et 2008.

Le Ghana n'a plus remporté son deuxième match de groupe lors de ses cinq dernières participations, avec trois nuls et deux défaites.

Sa dernière victoire dans un deuxième match de groupe remonte à 2008, un succès 3-2 face à la Tunisie.

Doris Boaduwaa a inscrit son premier but en CAN Féminine lors de la victoire face au Cabo Verde.

Le Ghana a tenté 26 tirs face au Cabo Verde, dont six cadrés.

Boaduwaa a tenté neuf tirs, dont quatre cadrés, un total le plus élevé de la rencontre pour une joueuse.

Josephine Kyerewaa Bonsu a remporté 11 de ses 13 duels disputés, un total conjointement le plus élevé de la rencontre.

Cameroun - Statistiques clés