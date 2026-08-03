Ile Maurice: La MPA enregistre un chiffre d'affaires record de Rs 2,1 milliards

Le rapport annuel 2024- 2025 de la Mauritius Ports Authority (MPA), déposé à l'Assemblée nationale le 28 juillet, met en évidence une augmentation de 14,6 % du volume total des échanges, 1,96 million de tonnes, ainsi qu'une hausse de 42,7 % du trafic de soutage, grâce à la modernisation des infrastructures. L'efficacité opérationnelle s'est améliorée, avec une augmentation de 17,7 % du nombre d'escales de navires, parallèlement à un renforcement du respect des normes de sécurité.

Le chiffre d'affaires a atteint un niveau record de Rs 2,1 milliards, porté par la hausse du trafic de marchandises, de conteneurs et de navires. Le tonnage de marchandises manutentionnées a fortement progressé, notamment pour les importations de vrac liquide destinées au soutage (le ravitaillement en carburant ou en eau d'un navire).

Pour le trafic maritime, les recettes ont progressé de 4,8 % pour atteindre Rs 928,7 millions, le nombre d'escales passant de 3 517 à 4 139 (+17,7 %). L'activité des navires a augmenté dans plusieurs catégories, notamment les conteneurs, les vracs solides et les opérations en escale, ces dernières enregistrant une hausse de 28,9 %, due aux opérations de soutage et aux relèves d'équipage liées aux modifications d'itinéraires des navires en raison de la crise en mer Rouge.

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S'agissant du fret, les recettes ont grimpé de 25,2 % pour atteindre Rs 404 millions. Le volume est passé de 8,5 à 9,8 millions de tonnes, principalement grâce aux importations de vrac liquide telles que le fioul lourd et les autres carburants utilisés pour le soutage.

Il est à noter que les droits de douane sur les conteneurs ont augmenté de 10 % pour atteindre Rs 606,8 millions. Le trafic total de conteneurs a progressé de 5,8 % pour atteindre 496 558 EVP (équivalent vingt pieds), le trafic captif (le volume de marchandises importées ou exportées qui sont consommés ou produits localement) augmentant de 4,8 % et le transbordement de 7,1 %, ce qui s'explique par le redéploiement de navires de plus grande taille à Port-Louis.

Sur le plan des indicateurs clés de performance (KPI), la MPA constate une amélioration du nombre moyen de mouvements par heure brute de grue, mais une baisse du nombre de mouvements par heure de travail du navire et du nombre de mouvements par navire. Le taux d'occupation des postes à quai a augmenté de 81,8 % à 85,8 %.

Quant à la productivité, celle des grues a varié, mais est restée inférieure à l'objectif (25 mouvements par heure brute de grue). Celle des navires a légèrement diminué, avec une moyenne de 38,3 mouvements par heure de travail contre 39,4 auparavant.

Le taux d'occupation des postes à quai s'est, lui, amélioré, passant de 68 % à 71 %. Malgré la croissance du trafic de conteneurs, les indicateurs de productivité restent en deçà des objectifs.

Pour rappel, le Budget 2026-2027 met l'accent sur la modernisation du port, avec l'Island Container Terminal Project, l'octroi d'une deuxième licence d'opérateur international et des investissements stratégiques dans les infrastructures.

L'augmentation substantielle des volumes d'échanges commerciaux et du nombre d'escales confirme l'intérêt stratégique des projets de modernisation et d'investissement en cours, essentiels au maintien de la compétitivité régionale de Maurice.

Malgré un trafic accru, les indicateurs de productivité mitigés du Mauritius Container Terminal soulignent la nécessité d'optimiser les processus de manutention, l'utilisation des équipements et l'efficacité du personnel afin d'atteindre les objectifs de la concession. Si l'efficacité opérationnelle s'est améliorée grâce à des innovations en matière de planification, les indicateurs de productivité du Mauritius Container Terminal mettent en évidence des domaines nécessitant des améliorations supplémentaires.

Gérard Bertrand : «Il y a un problème de productivité et d'équipement»

Gérard Bertrand, négociateur de la Port-Louis Maritime Employees Association, souligne qu'il faut d'une part améliorer matériellement la salle d'opération avec des équipements modernes ; et, d'autre part, mettre en place de pratiques de gestion pour optimiser la productivité des équipes existantes.

Cela passe par une réflexion approfondie sur la stratégie de gestion des ressources humaines, tant au niveau de la formation que de la motivation des équipes en place. «Il y a un problème de productivité et un problème d'équipement. Je parle en tant qu'employé avec plus de 42 ans d'expérience dans le port. La volonté d'innover et de progresser doit être mise au centre des préoccupations pour rétablir un niveau de service compétitif à l'échelle internationale.»