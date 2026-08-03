Ile Maurice: Roukaya Kasenally - «La liberté d'expression ne justifie ni insultes ni agressions verbales»

Toute démocratie a besoin de médias libres. Le rôle des médias en démocratie est d'informer et d'éduquer, mais de manière équilibrée et vérifiée. Des lois, règlements et règles déontologiques protègent la pratique journalistique et l'exercice du métier. C'est fondamental. Nous savons qu'au cours des dix dernières années, Maurice a connu un recul démocratique.

Tous les principaux indicateurs et rapports - Afrobarometer, VDEM, l'indice Mo Ibrahim ou Reporters sans frontières - classent Maurice parmi les démocraties en recul. À un moment donné, VDEM a même abandonné la classification de démocratie électorale pour celle d'autocratie électorale. Ce recul est également lié aux attaques dont sont victimes les journalistes et la profession journalistique.»

«Mais il est tout aussi important de noter que nous retrouvons cette année notre classification de démocratie électorale. Un élément essentiel de cette évolution réside dans un environnement beaucoup plus libre et ouvert pour la pratique de l'information et de la communication, et par conséquent pour l'exercice des fonctions journalistiques. Concernant l'incident de la semaine dernière, où un journaliste a été agressé verbalement de manière très préjudiciable, je le juge inacceptable. Si la Constitution garantit la liberté d'expression (article 12), cette liberté ne justifie en aucun cas les agressions verbales, insultes ou propos injurieux».

Ce type d'agression doit être sévèrement puni. Les autorités doivent faire un exemple, car certains individus, connus pour être des voyous, profitent de la situation, quel que soit leur bord politique. Cela ne leur donne aucun droit de menacer autrui, et plus particulièrement les journalistes, lorsqu'ils exercent leur devoir de reportage, de couverture d'un événement ou d'une situation.»

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