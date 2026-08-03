Ile Maurice: Après une nuit sous tension, Malina Cheeneebash s'excuse et appelle à «reconstruire ensemble»

La colère a laissé place à l'introspection. Au lendemain de la vidéo diffusée en direct après le candlelight organisé vendredi soir devant le Parlement, Malina Cheeneebash reconnaît avoir «laissé ses émotions prendre le dessus». Une réaction qu'elle explique par l'intensité des derniers jours, mais dont elle assume aujourd'hui les conséquences en présentant ses excuses aux personnes qu'elle a directement visées.

«Je ne voudrais pas que l'on se réveille avec une polémique qui fasse oublier l'essentiel», résume-t-elle. Car, insiste-t-elle, le véritable enjeu demeure la contestation de la réforme des pensions et, plus largement, la défense d'une démocratie où les citoyens ont le sentiment d'être entendus.

Pour l'activiste, le vote de la réforme, suivi de la révocation de Sydney Pierre de son poste de junior minister au Tourisme, a été vécu comme «deux affronts à la démocratie». Une lecture qui nourrit sa détermination à maintenir le sit-in devant le Parlement jusqu'à demain.

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Mais, loin d'un climat de découragement, elle dit avoir retrouvé espoir au fil de la nuit. Des dizaines de messages de soutien lui sont parvenus, raconte-t-elle, tan-dis que plusieurs citoyens se sont spontanément proposés pour apporter de la nourriture, du matériel ou simplement leur présence afin d'assurer la continuité de la mobilisation. «Ce sit-in est devenu un espace où les gens viennent parler, partager leurs inquiétudes, raconter leur vécu. Beaucoup de personnes qui se sentent marginalisées ou qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole y trouvent enfin leur place», explique-t-elle.

Elle lance ainsi un appel à la population - jeunes, travailleurs, intellectuels, simples citoyens - pour venir soutenir le mouvement. «Même Sydney Pierre est le bienvenu», dit-elle, convaincue qu'une forte présence citoyenne enverrait un message clair aux autorités. En revanche, elle précise que cette invitation ne s'adresse pas à ceux qui chercheraient à perturber le rassemblement ou à en détourner les objectifs.

«Ne pas oublier le travail des syndicats»

Dans le même message, Malina Cheeneebash revient sur les critiques formulées à l'encontre de certains responsables syndicaux. Elle reconnaît avoir attaqué de manière trop personnelle des membres de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé ainsi que leur président Reeaz Chuttoo et leur présente ses excuses. «Je ne veux pas que l'on pense que je remets en question tout le mouvement syndical», affirme-t-elle. Elle rappelle que la mobilisation actuelle est le fruit de plusieurs mois de travail de la Platform Komun Syndikal, qui porte la contestation contre la réforme des pensions bien avant que le mouvement citoyen ne prenne de l'ampleur.

Selon elle, les dirigeants syndicaux ont consacré une grande partie de leur vie à défendre les travailleurs et leur contribution ne peut être ignorée. Ses réserves portent davantage sur le fonctionnement interne de certains collectifs. «Quand des décisions importantes sont prises sans véritable débat ou sans consultation, cela crée des frustrations. Ce n'est pas un problème propre aux syndicats ; c'est un défi que rencontrent beaucoup de mouvements citoyens», estime-t-elle.

Elle appelle ainsi à instaurer des mécanismes de décision plus démocratiques, où chacun pourrait exprimer ses désaccords, demander des comptes et participer aux choix collectifs «sans craindre de briser l'unité».

Son message s'adresse également aux jeunes syndicalistes. Elle les encourage à rester fidèles à leurs convictions, à faire preuve d'esprit critique et à ne pas se laisser enfermer dans des logiques d'appareil. «Il y a de l'espoir avec cette nouvelle génération si elle agit par conviction, avec le coeur, la logique et la solidarité», affirme-t-elle.

Après une soirée marquée par les tensions, Malina Cheeneebash dit vouloir tourner la page des attaques personnelles. «L'heure est au rassemblement», soutient-elle. Son souhait, ajoute-t-elle, est que le débat revienne sur les enjeux de la réforme des pensions et sur la place des citoyens dans les décisions qui les concernent, plutôt que sur les divisions nées d'un moment de colère.