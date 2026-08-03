Sénégal: 950 départs et un tarif maintenu à 4 000 FCFA - Dakar Dem Dikk mobilise les gros moyens

Avec 950 départs pour le Magal de Touba, 22 071 voyageurs transportés et un tarif maintenu à 4 000 Fcfa, Dakar Dem Dikk (Ddd) a offert un service de transport plus fluide, accessible et sécurisé. L'ensemble de son parc automobile est mobilisé pour le retour des pèlerins, prévu dès demain à partir de 5 heures au site des HLM Sokhna Maï.

TOUBA - À l'occasion du Grand Magal de Touba, Dakar Dem Dikk (Ddd) a de nouveau déployé un important dispositif afin d'assurer le transport des pèlerins dans les meilleures conditions. Présente lors des grands événements religieux depuis trois ans, l'entreprise a effectué 950 départs et transporté 22 071 voyageurs, tout en maintenant le tarif unique de 4 000 Fcfa par passager.

Pour cette édition 2026, les départs ont été organisés à partir de quatre principaux sites : l'Arène nationale, l'ancien Aéroport international Léopold-Sédar-Senghor de Yoff, Colobane et le stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Une organisation pensée pour fluidifier les embarquements et rapprocher le service des usagers.

L'une des principales innovations de Ddd pour le Magal 2026 a consisté à étendre le dispositif sur trois jours, contre deux auparavant.

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Selon Daouda Diawara, coordonnateur du transport urbain de Ddd, cette mesure vise à mieux répartir les flux de voyageurs et à réduire les fortes affluences habituellement observées à la veille du Magal.

L'entreprise s'est également dotée d'un centre de commandement des opérations, installé au dépôt de Ouakam. Cet outil permet de suivre en temps réel les mouvements des bus sur le réseau et d'apporter rapidement les ajustements nécessaires afin d'optimiser le service.

Dans la même dynamique de modernisation, Ddd poursuit sa transformation numérique avec l'installation progressive de machines de validation des titres de transport. Cette innovation vise à améliorer la qualité du service et à redéployer progressivement les receveurs vers d'autres missions.

Pour éviter les importants embouteillages observés sur certains axes, les bus ont emprunté l'itinéraire passant par Kébémer, plus long mais plus fluide. « Nous avons privilégié cet axe afin d'assurer un meilleur accompagnement des usagers, même si cela représente davantage de kilomètres à parcourir », explique Daouda Diawara.

Malgré un taux de remplissage parfois affecté par des retours à vide, l'entreprise assume ce choix. « Nous avons peut-être perdu sur le plan économique, mais notre priorité était de répondre aux besoins des Sénégalais pendant ce grand rendez-vous religieux », souligne-t-il.

Pour les retours, Ddd compte mobiliser l'ensemble de son parc automobile. Le maintien du dispositif dépendra toutefois de l'évolution de la demande et des orientations qui seront données par les autorités.