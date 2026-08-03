Sénégal: Saraya - 50 gendarmes formés au maintien de l'ordre et au respect des droits humains

Cinquante éléments de l'Escadron de surveillance et d'intervention (Esi) de Salémata, déployés dans le département de Saraya, ont achevé une formation intensive consacrée au maintien de l'ordre et à la gestion démocratique des foules. Organisée dans le cadre du projet Réseau, avec l'appui de l'ONG Coginta et le financement de l'Union européenne, cette session vise à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires d'une zone frontalière sensible.

Présidant la cérémonie de clôture, le sous-préfet de Bembou, Alfred Birame Mbaye, représentant le préfet de Saraya, a salué une initiative qui contribue à une meilleure maîtrise de l'usage de la force, à la protection des citoyens et au respect des droits humains. Il a invité les stagiaires à mettre les compétences acquises au service de la paix sociale et de la sécurité des populations.

Le coordonnateur de l'ONG Coginta à Kédougou, Ibrahima Dème, a souligné que la sécurité constitue une condition indispensable au développement économique et social. Il a rappelé que le projet Réseau ne se limite pas au renforcement des capacités des gendarmes. Il prévoit également la formation des sous-préfets, des chefs de village ainsi que la mise en place de cadres de dialogue sur la sécurité collaborative, afin d'impliquer l'ensemble des acteurs locaux dans la prévention des menaces et la consolidation de la cohésion sociale.

Le commandant de la légion de gendarmerie de Kédougou, le lieutenant-colonel Mamady Kaba, a, pour sa part, exhorté les gendarmes à faire preuve de discipline, de professionnalisme, de sang-froid et d'un strict respect des droits humains. Il a souligné que leur comportement sur le terrain est déterminant pour renforcer la confiance des populations envers la gendarmerie.

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Au nom du Conseil départemental de Saraya, Fayeré Kouyaté a, vendredi, enfin, plaidé pour le dialogue, la prévention et un usage proportionné de la force afin de préserver durablement la cohésion sociale dans cette zone stratégique.