Cote d'Ivoire: 66e anniversaire - Yopougon lance les festivités avec l'ouverture du Village de l'Indépendance

À quelques jours de la célébration du 66e anniversaire (7 août) de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la commune de Yopougon a donné le coup d'envoi de ses festivités. Le Village de l'Indépendance a été officiellement inauguré, le dimanche 2 août 2026, dans une ambiance empreinte de patriotisme, de convivialité et d'unité nationale.

Placée sous le parrainage du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, la cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités administratives, politiques et coutumières, ainsi qu'une importante population venue découvrir cet espace dédié aux célébrations de la fête nationale.

Conçu comme un lieu de rencontres, d'échanges et de divertissement, le Village de l'Indépendance accueillera pendant plusieurs jours un riche programme d'activités culturelles, artistiques et récréatives. L'objectif est de favoriser le rapprochement des populations autour des valeurs de paix, de solidarité, de fraternité et de cohésion sociale, qui constituent le socle de la célébration de l'indépendance.

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Prenant la parole, l'autorité communale a souligné la portée symbolique de cette initiative. Selon elle, ce village dépasse le simple cadre d'un espace festif. Il incarne la volonté de renforcer le vivre-ensemble et de créer des moments de partage entre les habitants de Yopougon, dans un esprit de communion et de fraternité.

Elle a également invité les filles et les fils de la commune à s'approprier pleinement ces festivités afin d'en faire un rendez-vous mémorable. « J'invite l'ensemble des filles et des fils de Yopougon à se mobiliser pour faire de cette célébration un grand moment de communion nationale, de fierté et d'unité autour des valeurs républicaines qui fondent notre Nation », a-t-elle exhorté.

À travers l'ouverture de ce village, les organisateurs ambitionnent d'offrir aux populations un cadre où se conjuguent patriotisme, culture et loisirs, tout en rappelant la portée historique de la fête nationale. Celle-ci demeure l'occasion de célébrer le parcours accompli par la Côte d'Ivoire depuis son accession à la souveraineté internationale, mais aussi de renouveler l'engagement collectif en faveur des idéaux républicains.

En ouvrant officiellement le Village de l'Indépendance, Yopougon donne ainsi le ton des célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance. La commune entend faire de cette édition un moment de rassemblement populaire, de fierté nationale et d'espérance, illustrant son attachement aux valeurs d'unité, de paix et de cohésion qui fondent la République de Côte d'Ivoire.