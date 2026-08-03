Soudan: L'Ambassade de Chine remet au Ministère de l'Information des équipements

L'Ambassade de la République Populaire de la Chine a accordé un nouveau soutien au Ministère de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, représenté par la remise d'un certain nombre d'équipements dans le cadre des relations historiques développées entre la République du Soudan et la République populaire de Chine.

Ce soutien s'inscrit comme continuation de l'aide constante accorde par l'ambassade chinoise à plusieurs institutions relevant du ministère, confirmant ainsi son intérêt pour la promotion de l'action culturelle et le soutien aux institutions nationales chargées de préserver l'identité et de promouvoir la connaissance, et de consolider son partenariat solide avec le ministère de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme.

Cela représentée par la célèbre visite sur le terrain depuis le début de la guerre effectuée par le Ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Eisser, en compagnie du chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Soudan, Xiu Jian.

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Cette visite sur le terrain dans les rues de la capitale, Khartoum, a montré concrètement le retour à la vie et à l'activité quotidienne dans la capitale, et a transmis un message rassurant à la communauté internationale et locale quant à la stabilité de la situation à Khartoum.

La dernière de ces initiatives conjointes entre l'ambassade et le ministère a été le soutien accordé par l'ambassade à la bibliothèque publique de l'État de Port-Soudan.