Soudan: Décès parmi les réfugiés suite d'affrontements entre le Tigré et l'armée éthiopienne

Le Commissariat des réfugiés a révélé lundi, dans un communiqué, qu'un certain nombre de décès ont été eu lieu parmi les réfugiés dans les camps à la suite de la chute de projectiles sur ceux-ci, en raison des affrontements qui ont éclaté vendredi entre les forces de Tigré et l'armée éthiopienne, dans la zone frontalière entre le Soudan et l'Éthiopie.

Le communiqué précise que le ministère soudanais de l'Intérieur, représenté par le Commissariat des réfugiés, suit ces événements avec une très grande inquiétude, car la zone frontalière sert de voie de passage et d'accueil pour les demandeurs d'asile d'Éthiopie, et que la poursuite des concentrations militaires entraînent un afflux accru de réfugiés et de demandeurs d'asile, ce qui accroît les risques sécuritaires et humanitaires.

Le Commissariat aux réfugiés a appelé la communauté internationale et régionale ainsi que les Nations unies à assumer leurs responsabilités morales et humanitaires afin de renforcer la paix et la sécurité dans la région et de garantir la protection des réfugiés ; il a également appelé à la fourniture des besoins nécessaires pour éviter toute aggravation de la situation humanitaire.