Afrique: L'ambassadeur de la Namibie exhorte les pays africains à s'inspirer de l'initiative « Green Legacy »

Addis Ababa — Les pays africains devraient s'inspirer de l'Initiative « Green Legacy » (GLI) pour lutter contre le changement climatique et la déforestation, car l'expérience éthiopienne offre des enseignements précieux aux pays à la recherche de solutions durables face à la dégradation de l'environnement, a déclaré l'ambassadeur namibien Mbapeua Muvangua.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ambassadeur a indiqué que l'Éthiopie avait montré comment les engagements environnementaux pouvaient se traduire en actions concrètes.

L'ambassadeur a souligné que cette initiative contribue à l'équilibre écologique grâce au reboisement, la qualifiant d'effort louable susceptible d'atténuer les effets du réchauffement climatique.

Mettant en avant les défis environnementaux de la Namibie, il a indiqué que ce pays d'Afrique australe figurait parmi les plus arides du continent et continuait de faire face à une grave déforestation.

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Selon lui, l'expérience de l'Éthiopie offre des enseignements précieux aux pays à la recherche de solutions durables face à la dégradation de l'environnement.

« Ce que nous prélevons, nous devons le reconstituer. Si l'on abat des arbres, il faut en replanter pour l'avenir », a déclaré l'ambassadeur Muvangua, ajoutant que la Namibie s'inspire de l'approche pratique de l'Éthiopie en matière de préservation de l'environnement.

Tout en soulignant que l'Éthiopie dispose de ressources en eau relativement abondantes, il a indiqué que la Namibie étudiait différentes options, telles que le dessalement de l'eau de mer, afin d'étendre ses efforts de reboisement et de renforcer la résilience environnementale.

« Nous apprenons beaucoup de l'Éthiopie. L'Éthiopie passe de la parole aux actes », a fait remarquer l'ambassadeur.

Il s'est également montré optimiste quant aux retombées positives pour l'Afrique de l'organisation par l'Éthiopie de la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32).

« Nous sommes fiers que l'Éthiopie accueille la COP32. Ce n'est pas seulement l'Éthiopie qui l'accueille, mais l'Afrique tout entière. Nous avons hâte d'y participer et de faire de la COP32 un succès », a conclu l'ambassadeur Muvangua.

Aujourd'hui, l'Éthiopie mène une campagne nationale intitulée « Green Legacy » (Héritage vert), qui vise à planter 800 millions de jeunes arbres en une seule journée, mobilisant ainsi des millions de citoyens de tous horizons dans le cadre de l'une des plus grandes initiatives environnementales annuelles du pays.

Depuis son lancement en 2019, la GLI est devenue l'un des programmes environnementaux phares de l'Éthiopie, rassemblant citoyens, institutions publiques, secteur privé, partenaires de développement et membres de la communauté diplomatique dans le cadre de campagnes nationales de plantation d'arbres.

Cette initiative vise à restaurer les paysages dégradés, à étendre le couvert forestier, à lutter contre la déforestation et la dégradation des sols, à préserver la biodiversité et à renforcer la résilience du pays face au changement climatique, tout en favorisant le développement durable.

La GLI s'est également imposée comme un pilier essentiel des efforts de l'Éthiopie en matière d'action climatique, venant compléter les ambitions nationales et continentales plus larges visant à promouvoir la durabilité environnementale et le développement vert.