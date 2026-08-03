Ethiopie: Le Premier ministre Abiy se joint à des millions de personnes pour une campagne de plantation d'arbres en une seule journée

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est joint à des millions d'Éthiopiens pour marquer une étape historique dans le parcours environnemental du pays en participant à la campagne nationale de plantation d'arbres d'une journée, dont l'objectif est de planter 800 millions d'arbres à travers l'Éthiopie.

Cette ambitieuse campagne nationale a officiellement débuté tôt ce matin à 6 h, mobilisant les citoyens, les institutions et les communautés à travers tout le pays dans le cadre de l'une des plus grandes initiatives coordonnées de plantation d'arbres au monde.

Le Premier ministre a planté lui-même des jeunes plants à l'Université d'intelligence artificielle, contribuant ainsi symboliquement à cette initiative nationale et réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie à bâtir un avenir plus vert et plus durable grâce à une action collective en faveur du climat.

Lancée en 2019 sous l'égide du Premier ministre Abiy, l'initiative « Green Legacy » est devenue un mouvement environnemental phare axé sur la restauration des paysages dégradés, l'extension du couvert forestier et le renforcement de la réponse de l'Éthiopie au changement climatique.

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La campagne de cette année se déroule sous le thème « Plantons l'espoir », reflétant la vision du pays qui consiste à faire de la restauration environnementale une responsabilité nationale partagée.

Au cours des sept dernières années, l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie a franchi une étape historique, avec plus de 48 milliards de jeunes plants plantés dans tout le pays.

Fort de cette réussite, le pays s'est lancé dans un plan ambitieux visant à planter 8 milliards de jeunes arbres supplémentaires cette année, renforçant ainsi son engagement à long terme en faveur de la résilience climatique, de la restauration écologique et du développement durable.

Grâce à la participation de millions de citoyens, la campagne éthiopienne de plantation d'arbres en une seule journée est devenue bien plus qu'une simple initiative environnementale : elle incarne désormais l'action collective, l'appropriation nationale et un appel mondial croissant en faveur de solutions climatiques portées par les communautés.