Ethiopie: Le pouvoir des millions - L'action climatique éthiopienne consistant à planter des arbres en une seule journée

Addis Ababa — Dès les premières heures de lundi matin, des millions d'Éthiopiens ont commencé à se rassembler dans les villes, les villages, les fermes, les écoles et les institutions publiques, animés par un seul et même objectif : planter des arbres.

Ce qui s'est déroulé n'était pas simplement une campagne nationale, mais l'une des plus grandes mobilisations environnementales coordonnées jamais entreprises dans le monde.

Aujourd'hui, l'Éthiopie a officiellement lancé une campagne nationale visant à planter 800 millions de jeunes arbres en une seule journée, un effort environnemental sans précédent qui place le pays au coeur des débats mondiaux sur l'action climatique, la restauration écologique et le développement durable mené par les citoyens. À l'heure où le monde est confronté à l'aggravation du changement climatique, à l'accélération de la dégradation des sols et à la perte croissante de biodiversité, la campagne éthiopienne offre un exemple saisissant d'action environnementale menée à une échelle extraordinaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette campagne s'inscrit dans le cadre plus large de l'initiative « Green Legacy » (Héritage vert) du pays, qui vise à planter 8 milliards de jeunes arbres au cours de la saison des pluies actuelle. Plus important encore, elle montre comment un pays en développement a cherché à transformer la restauration de l'environnement en un mouvement national impliquant les institutions gouvernementales, les communautés locales, les groupes de jeunes, les organisations de la société civile et les partenaires de développement.

Il y a quelques heures, lors du lancement officiel de cette campagne nationale, la ministre chargée de la Communication gouvernementale, Enatalem Melese, a déclaré que cette initiative répondait à la nécessité urgente de restaurer les paysages dégradés, de réhabiliter les écosystèmes appauvris et de renforcer la résilience environnementale à long terme de l'Éthiopie.

« La raison principale pour laquelle nous mettons en oeuvre notre initiative "Green Legacy" sur le terrain est que nos terres sont asséchées, appauvries et dégradées », a-t-elle déclaré.

Son message s'inscrit dans un discours national plus large qui établit un lien entre la restauration de l'environnement et la résilience économique, la sécurité alimentaire, la préservation de l'eau et le développement à long terme.

« Aujourd'hui est un jour spécial où 800 millions de jeunes plants verts sont mis en terre. C'est un jour où la terre réaffirme sa promesse et démontre sa capacité à donner plus qu'elle ne reçoit », a-t-elle ajouté.

Au-delà du symbolisme

Les campagnes de plantation d'arbres sont courantes à travers le monde, mais l'initiative éthiopienne se distingue tant par son ampleur que par son ambition. Depuis son lancement en 2019 sous l'égide du Premier ministre Abiy Ahmed, l'initiative « Green Legacy » est devenue l'un des programmes de restauration environnementale les plus ambitieux d'Afrique.

Cette initiative intègre le reboisement, la restauration des bassins versants, le développement de l'agroforesterie, la conservation de la biodiversité et l'agriculture durable au sein d'un cadre national unique. Son objectif n'est pas simplement d'augmenter le couvert forestier, mais de reconstruire les écosystèmes qui ont été endommagés par des décennies de déforestation, d'érosion des sols, de pression démographique et de stress environnemental lié au climat.

L'importance de la plantation de 800 millions de jeunes arbres en une seule journée va bien au-delà du simple chiffre. Elle représente une mobilisation logistique et sociale impliquant des millions de personnes agissant simultanément dans l'un des pays les plus vastes et les plus riches en biodiversité d'Afrique.

La ministre Enatalem a souligné que cette campagne repose sur une action collective plutôt que sur des efforts individuels.

« Ce que nous plantons, nous le plantons dans un esprit d'unité de pensée et d'action », a-t-elle déclaré.

Cette insistance sur l'unité est devenue une caractéristique déterminante de l'initiative « Green Legacy », qui présente la restauration de l'environnement comme une responsabilité nationale partagée plutôt que comme un simple programme gouvernemental.

Un autre modèle d'action climatique

Les débats internationaux sur le climat se concentrent souvent sur les objectifs d'émissions, les transitions énergétiques, les marchés du carbone et les négociations multilatérales. La campagne menée par l'Éthiopie met en avant une autre dimension de l'action climatique. Elle s'attache à renforcer la participation massive du public.

Et cela porte déjà ses fruits à grande échelle.

Dans de nombreux pays, la politique environnementale reste largement institutionnelle. L'approche de l'Éthiopie vise à faire de la restauration écologique une activité citoyenne à l'échelle nationale, dans le cadre de laquelle des millions de citoyens participent directement à la restauration des forêts, à la protection des bassins versants et à l'amélioration des paysages locaux.

Cela est important car la dégradation de l'environnement n'est pas seulement un problème écologique. Les terres dégradées réduisent la productivité agricole, augmentent la vulnérabilité à la sécheresse, menacent les ressources en eau et compromettent les moyens de subsistance ruraux. Dans ce contexte, la plantation d'arbres est étroitement liée à la résilience économique, aux systèmes alimentaires et à l'adaptation des communautés.

Chaque jeune plant a le potentiel de contribuer à la restauration des sols, à la recharge des nappes phréatiques, à la lutte contre l'érosion, à la séquestration du carbone, au rétablissement de la biodiversité et à l'amélioration de la productivité agricole.

Cette campagne s'inscrit donc dans une stratégie de développement plus large, dans laquelle la restauration de l'environnement favorise à la fois le rétablissement écologique et la transformation économique.

L'Afrique à l'avant-garde de la transition écologique

Le programme environnemental de l'Éthiopie s'inscrit de plus en plus dans le cadre plus large de sa « diplomatie verte », faisant de l'action climatique un domaine de leadership régional et de coopération internationale.

Le pays a partagé des plants, son expertise technique et ses pratiques de restauration avec d'autres nations africaines, en faisant valoir que la dégradation de l'environnement, la désertification et la vulnérabilité climatique nécessitent des solutions à l'échelle du continent. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts africains plus larges visant à restaurer les paysages dégradés grâce à des initiatives telles que la Grande Muraille Verte et l'Initiative africaine pour la restauration des paysages forestiers (AFR100).

L'initiative « Green Legacy » vient également compléter les ambitions de l'Éthiopie en matière d'énergies renouvelables. Les investissements dans l'hydroélectricité, l'électricité renouvelable, la gestion des bassins versants et les infrastructures vertes s'inscrivent dans une vision plus large qui lie la protection de l'environnement au développement économique durable.

En ce sens, la campagne de plantation d'arbres n'est pas un événement environnemental isolé. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large qui relie les forêts, les ressources en eau, l'agriculture, l'énergie et la résilience climatique.

L'importance mondiale

La survie et la croissance de ces 800 millions de jeunes plants dépendront d'une gestion à long terme, d'un suivi rigoureux, d'une protection contre le pâturage et la déforestation, de la disponibilité en eau et d'une gestion communautaire durable. Le véritable critère de réussite ne sera pas le nombre de plants mis en terre en une seule journée, mais les forêts, les bassins versants et les moyens de subsistance qui verront le jour au cours des prochaines années.

Pourtant, l'importance internationale de cette campagne est d'ores et déjà évidente.

À une époque souvent marquée par le pessimisme climatique, la fragmentation politique et la lenteur des progrès environnementaux, l'Éthiopie a démontré la puissance d'une mobilisation collective à grande échelle. Rares sont les pays qui ont tenté d'organiser une action environnementale impliquant des millions de citoyens à une telle échelle en une seule journée.

Alors que le monde recherche des voies concrètes vers la restauration écologique et la résilience climatique, l'expérience de l'Éthiopie soulève une question importante : la restauration de l'environnement peut-elle devenir un mouvement social national plutôt qu'un simple objectif politique?

Le 3 août 2026, la réponse de l'Éthiopie était visible à travers les montagnes, les vallées, les exploitations agricoles, les écoles et les places publiques. Des millions de personnes plantant des arbres ensemble ont transformé une campagne en faveur du climat en quelque chose de plus grand encore : un acte national de restauration ayant un retentissement mondial.

Le message qui dépasse les frontières de l'Éthiopie est sans équivoque : l'action pour le climat ne se résume pas à des accords internationaux ou à des objectifs futurs. Elle repose également sur ce que les gens choisissent de faire, ensemble, sur le terrain, aujourd'hui.