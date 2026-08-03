Ethiopie: Le pays lance une campagne nationale visant à planter 800 millions d'arbres en une seule journée

Addis Ababa — L'Éthiopie a officiellement lancé une campagne nationale visant à planter 800 millions de jeunes arbres en une seule journée, ce qui constitue l'une des plus grandes initiatives coordonnées de restauration environnementale au monde et une étape majeure dans le cadre de l'initiative « Green Legacy » du pays.

La ministre des Communications gouvernementales, Enatalem Melese, a déclaré que cette campagne historique avait officiellement démarré dans le cadre de la restauration des paysages dégradés, du renforcement de la résilience climatique et de la promotion du programme de durabilité environnementale à long terme de l'Éthiopie.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, la ministre a indiqué que cette campagne de plantation d'arbres à grande échelle répondait au défi urgent posé par la dégradation des sols et l'épuisement des ressources environnementales.

« La raison principale pour laquelle nous mettons en oeuvre notre initiative "Green Legacy" sur le terrain est que nos terres sont asséchées, appauvries et dégradées », a-t-elle déclaré.

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Elle a ajouté : « Aujourd'hui est un jour spécial où 800 millions de jeunes plants verts touchent la terre. C'est un jour où la terre réaffirme sa promesse et démontre sa capacité à rendre plus qu'elle ne reçoit. »

Mme Melese a déclaré que cette campagne d'une journée s'inscrit dans l'objectif plus large de l'Éthiopie de planter 8 milliards de jeunes plants au cours de la saison des pluies actuelle, soulignant que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une action nationale collective.

« Ce que nous plantons, nous le plantons dans un esprit d'unité de pensée et d'action », a-t-elle déclaré, ajoutant que cette campagne reflète un engagement commun en faveur de la restauration des écosystèmes, de la protection des ressources en eau et de l'amélioration des moyens de subsistance à travers tout le pays.

Elle a également appelé à la responsabilité collective et à la coopération nationale pour relever les grands défis du développement.

« Notre plus grande motivation pour aller de l'avant, tant dans nos réflexions que dans nos actions, vient de l'appel à restaurer collectivement nos terres dégradées et appauvries », a-t-elle déclaré.

L'initiative « Green Legacy » est devenue un pilier central de la stratégie environnementale et climatique de l'Éthiopie, combinant reboisement, restauration des bassins versants, conservation de la biodiversité et agriculture durable.

La campagne de plantation de 800 millions d'arbres devrait mobiliser des millions de citoyens, d'institutions publiques, de communautés et de partenaires de développement dans toutes les régions du pays, renforçant ainsi la position de l'Éthiopie en tant que fer de lance africain de la restauration climatique et écologique à grande échelle.