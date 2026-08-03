Sénégal: Daaray Kaamil, le sanctuaire du savoir et de l'héritage de Serigne Touba

Au coeur de la ville sainte, entre la Grande Mosquée et le cimetière de Touba, se dresse un haut lieu de conservation du savoir et de la mémoire : la bibliothèque « Daaray Kaamil » (« La Maison du Coran »). Véritable écrin du patrimoine intellectuel mouride, cet espace abrite une partie importante de l'héritage laissé par Cheikh Ahmadou Bamba, à travers ses écrits, des exemplaires du Saint Coran, des archives et une documentation riche destinée aux chercheurs, aux disciples et aux visiteurs.

Dès l'entrée de la salle de lecture, le visiteur est plongé dans l'univers spirituel du fondateur du mouridisme. Une pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, affichée en plusieurs langues, rappelle la place centrale du savoir et de la spiritualité : « Mon trésor est le Saint Coran, la tradition du Prophète et les règles de bonne conduite, nullement l'accumulation d'argent ou d'or. » Une autre recommandation invite les chercheurs à la persévérance dans l'apprentissage : « Toi qui veux acquérir le savoir, révise à chaque fois, à chaque instant. »

Ces enseignements trouvent une traduction concrète dans l'activité quotidienne de la bibliothèque. Des élèves de daara, des enseignants, des chercheurs et des fidèles y viennent pour approfondir leurs connaissances et mieux découvrir l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba.

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Assis devant un ouvrage qu'il recopie soigneusement, Mbaye Guèye, pensionnaire d'un daara situé à Thiarène, dans la commune de Keur Madiabel (département de Nioro du Rip), profite de la période du Grand Magal pour fréquenter la bibliothèque. « Je viens ici à la quête du savoir et pour mieux connaître Serigne Touba, mon guide religieux », explique-t-il.

À ses côtés, Cheikh Niang, professeur de philosophie au lycée de Sédhiou, consacre une partie de ses vacances à l'étude des écrits religieux. Comme lui, de nombreux visiteurs fréquentent « Daaray Kaamil » pour explorer l'immense production littéraire de Cheikh Ahmadou Bamba.

Devant les rayonnages consacrés aux xasaïd, l'étonnement est souvent au rendez-vous. « C'est énorme ! », s'exclame Sokhna Asta Guèye, impressionnée par l'ampleur de cette collection. Selon Ousseynou Diattara, agent de la médiathèque, la bibliothèque accueille également de nombreuses délégations diplomatiques de passage à Touba, désireuses de découvrir ce patrimoine.

L'oeuvre de Serigne Abdoul Ahad Mbacké

La bibliothèque « Daaray Kaamil » est l'une des grandes réalisations de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, troisième Khalife général des mourides. Construite en 1977 durant son khalifat (1968-1988), elle est composée de plusieurs espaces organisés autour de son mausolée.

Le bâtiment abrite notamment une salle d'exposition retraçant son histoire, une médiathèque moderne équipée d'un espace de lecture, d'un studio de télévision numérique et d'écrans diffusant des xasaïd. Une autre salle est entièrement dédiée à l'oeuvre littéraire de Cheikh Ahmadou Bamba. Ses écrits y sont classés méthodiquement par thèmes sur plusieurs rayonnages.

D'autres espaces conservent des exemplaires du Saint Coran, des effets personnels du fondateur du mouridisme, ainsi que des archives administratives et historiques.

« Daaray Kaamil » apparaît aujourd'hui comme un lieu de transmission où se perpétue l'héritage intellectuel et spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba. Un sanctuaire du savoir qui fait dialoguer mémoire, recherche et foi au coeur de Touba.