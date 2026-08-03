Sénégal: 98 enfants égarés pris en charge par la Croix-Rouge, 90 déjà réunis avec leurs familles

Au-delà de la couverture sanitaire du Grand Magal de Touba 2026, la Croix-Rouge sénégalaise poursuit une mission essentielle. Elle prend en charge les enfants égarés dans la ville sainte.

À la date du 1er août, 98 enfants séparés de leurs proches avaient été accueillis par la commission de prise en charge des enfants en situation difficile. Parmi eux, 90 ont déjà pu retrouver leurs parents grâce au dispositif de rétablissement des liens familiaux, selon un communiqué de la Croix-Rouge.

Installée devant le domicile de Serigne Fallou Mbacké, cette commission, animée par une quinzaine de volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise, a enregistré 128 déclarations de disparition d'enfants, communément appelés. Les équipes poursuivent les recherches afin de permettre aux enfants restants de regagner leurs familles dans les meilleurs délais.

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Cette mission s'inscrit dans le vaste dispositif déployé par la Croix-Rouge sénégalaise pour le Grand Magal. Au total, 448 secouristes sont mobilisés sur 29 sites de prestations de santé à travers Touba. Les volontaires interviennent dans les hôpitaux, les centres de santé, les postes médicaux avancés, au péage Ila Touba, auprès de plusieurs foyers religieux ainsi qu'autour de la Grande Mosquée, où une équipe mobile prend en charge les pèlerins les plus vulnérables.

Selon le secrétaire général du comité départemental de la Croix-Rouge de Mbacké, Modou Diop, les équipes ont également assuré plusieurs évacuations sanitaires grâce à une ambulance médicalisée et deux véhicules d'intervention. Rien que le samedi 1er août, 116 pèlerins ont été assistés au poste de secours du péage Ila Touba et 336 patients ont été pris en charge à l'hôpital Ndamatou.

Modou Diop a salué l'engagement des volontaires et les a invités à poursuivre leurs interventions dans le respect des principes humanitaires. Il a rappelé que le comité départemental de la Croix-Rouge de Mbacké a participé à l'ensemble des préparatifs du Grand Magal, notamment aux réunions de coordination, aux opérations de nettoiement, aux caravanes « 18 Safar », à la formation des premiers répondants et aux actions de sensibilisation.