Sénégal: Serigne Mountakha Mbacké - La sagesse au service de l'humain

Huitième Khalife général des Mourides depuis le 10 janvier 2018, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké incarne un leadership spirituel fondé sur la sagesse, la médiation et le service. À l'occasion du Grand Magal 2026, célébré ce dimanche 2 août, des millions de fidèles renouvellent leur attachement à ce guide dont la discrétion est devenue une marque de fabrique.

Petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba et fils de Serigne Bassirou Mbacké, éminent érudit mouride, Serigne Mountakha a grandi dans le culte du savoir, de la discipline et de l'obéissance aux enseignements du fondateur du mouridisme. Formé au Coran, aux sciences religieuses et à l'école de l'humilité, il s'est longtemps tenu à l'écart de la lumière, préférant l'action silencieuse aux honneurs. Cette réserve n'a pourtant jamais empêché ses prédécesseurs de lui confier les missions les plus délicates.

Avant même son accession au khalifat, Serigne Mountakha était reconnu comme l'homme des réconciliations. Des tensions internes à la communauté mouride aux médiations d'envergure nationale, il a toujours privilégié le dialogue. Cette capacité à rapprocher les hommes s'est illustrée jusque dans la sphère politique, où il a favorisé le retour du dialogue entre des personnalités longtemps opposées. Son autorité procède moins de la parole que de la confiance qu'il inspire.

Le bâtisseur du consensus

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sous son magistère, Touba poursuit sa transformation. La poursuite du Complexe Cheikh Ahmadou Khadim, la consolidation des infrastructures religieuses et sociales, ainsi que le rayonnement de la cité sainte traduisent sa volonté de faire de la capitale du mouridisme un haut lieu du savoir et du développement, fidèle au projet de Cheikh Ahmadou Bamba. L'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinane, en 2019, demeure l'un des symboles majeurs de cette ambition.

Mais c'est sans doute dans la solidarité que s'exprime le mieux sa vision. Soutien aux familles endeuillées par l'émigration irrégulière, contributions aux victimes d'inondations, aux commerçants sinistrés, aux malades, participation à l'effort national contre la Covid-19 : le Khalife général a constamment rappelé que la foi se traduit aussi par l'assistance aux plus vulnérables.

À plus de 90 ans, Serigne Mountakha Mbacké demeure une figure de rassemblement, respectée bien au-delà de la communauté mouride. Dans une époque traversée par les fractures et les incertitudes, son magistère rappelle que la force d'un guide réside autant dans la fermeté des principes que dans la profondeur de la compassion. Une présence rassurante qui confère au Grand Magal sa dimension spirituelle la plus essentielle.