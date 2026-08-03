Madagascar: Transfert - FC Rouge tire la sonnette d'alarme

Dans le flou. Le « transfert irrégulier » d'un joueur du FC Rouge, connu sous le pseudonyme « Tinho », attire ces derniers jours l'attention de plusieurs passionnés du ballon rond malgache. Ce joueur vient récemment de rejoindre un club aux Seychelles sans l'accord de son club, où il est sous contrat depuis le début de la saison. « Nous n'apprenions les nouvelles qu'en voyant une photo prise à Ivato à son départ », a souligné le président du club vainqueur de la Coupe de Madagascar, FC Rouge, Hasina Rakotondramiara.

Les dirigeants du club se disent étonnés, car il ne lui a délivré aucune lettre de libération. Le club tentera pour l'heure le règlement à l'amiable de cette affaire.

« Revenons autour d'une table et discutons», a réitéré le patron du club. Dans le cas contraire, les dirigeants des Rouges n'hésiteront pas à appliquer les lois en vigueur, car aucune négociation ni accord n'a été fait avec le joueur concerné ni le club récepteur.

La question qui se pose est : « Qui a délivré la lettre de sa libération ? » FC Rouge fait ainsi appel aux instances compétentes pour traiter ce cas dans le but d'éviter la répétition d'une telle pratique. Le club dément également l'inexistence de mutation du joueur concerné quand il rejoignait FC Rouge.

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« Ce n'est pas évident. Il figure même dans les bases de données de FIFA Connect en tant que notre joueur. Et pourquoi aussi nous n'avions pas reçu de réclamation des autres clubs au championnat ou à la coupe durant toute la saison», ont précisé les dirigeants du club.