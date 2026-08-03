Madagascar: Tennis - Le titre national ouvre les portes de la sélection

Le championnat de Madagascar de tennis s'annonce comme un grand rassemblement de la discipline. Lors de la conférence de presse tenue jeudi à l'Acsa d'Ambohidahy, le président de la Fédération malgache de tennis (FMT), Hary Manohisoa Andriantefihasina, a souligné l'importance de cette édition. Du 1er au 15 août, les courts de l'ACSA Ambohidahy réuniront les meilleurs joueurs du pays, avec la participation de neuf ligues régionales.

Au total, 32 catégories seront au programme pendant ces quinze jours de compétition, avec 525 matchs prévus. La compétition permettra également d'établir une base pour les classements numériques des athlètes, appelés à mieux refléter leur progression au niveau national.

La participation des ligues de Sava et de Diana figure parmi les particularités de cette édition. Afin de favoriser leur présence, la Fédération a pris en charge leurs frais de déplacement aller-retour, comme pour les autres ligues régionales venant de l'extérieur d'Antananarivo.

L'enjeu sera particulièrement important dans les premières séries. Chez les dames, des joueuses ayant participé à la Billie Jean King Cup sont attendues, tandis que Tovonirina, membre de la sélection malgache en Coupe Davis, sera également engagé chez les hommes.

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Les performances réalisées durant le championnat pourraient ainsi permettre aux joueurs de se positionner en vue des prochaines échéances internationales.

« En théorie, les champions de Madagascar ont vocation à intégrer les équipes nationales. Toutefois, la sélection définitive dépendra également des choix des capitaines et de l'encadrement technique. Le championnat représente donc une occasion privilégiée pour les prétendants de démontrer leur niveau et de gagner leur place parmi l'élite nationale », confie le président de la FMT.

La Fédération ambitionne également d'attirer davantage de joueurs malgaches évoluant à l'étranger. Leur participation contribuerait à renforcer le niveau de la compétition, à favoriser les échanges avec les joueurs locaux et à mieux préparer le tennis malgache aux défis internationaux.

Durant toute la compétition, la sécurité du site sera assurée par une agence spécialisée. Au-delà des titres en jeu, ce championnat devrait servir de tremplin aux futurs représentants nationaux et participer au développement du tennis à Madagascar.