Madagascar: Valahara dévoile vingt nouvelles chansons avec Haizina sy Hazavana

Après plusieurs années de création, Valahara a enfin présenté ce samedi Haizina sy Hazavana, un projet très attendu qui marque une nouvelle étape dans son parcours. Le groupe y dévoile une vingtaine de nouvelles chansons, toutes composées par son chanteur Sitraka, lors d'un concert où la musique et la mise en scène occupent une place tout aussi importante.

Le spectacle s'est ouvert par une entrée grandiose aux allures théâtrales. Une ambiance sombre, des voix chuchotant « Haizina sy Hazavana » et une scénographie soignée ont immédiatement plongé le public dans l'univers du groupe. Sur scène, Valahara a interprété plusieurs nouveaux titres, dont Hiandry anao, Nivarilavo, Tsy misy hanenenana, Tafiotra et Voafatotrao. Certaines chansons avaient été écrites dès 2019 sans jamais être publiées, tandis que d'autres ont vu le jour à partir de 2022.

« Nous attendions ce moment depuis longtemps. Nous étions impatients et un peu anxieux, mais aujourd'hui le moment est enfin arrivé », confie Sitraka. Pour le chanteur, la priorité n'est pas de rassembler la plus grande foule, mais de proposer un spectacle marquant. « Notre objectif n'est pas de jouer devant le plus grand public possible, mais de montrer quelque chose de fort et de beau », ajoute-t-il.

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Cette vision se retrouve dans chaque détail du concert. Les costumes, réalisés spécialement pour l'occasion, reprenaient le noir, couleur emblématique du groupe, rehaussé de rouge, de vert et d'inscriptions dorées. Des symboles inspirés des runes vikings et un « V » évoquant des cornes de zébu renforçaient l'identité visuelle de Valahara. Les membres se sont réunis dès janvier et ont commencé les répétitions en mars afin de préparer ce spectacle.

Composé de Sitraka au chant, Jaykee à la guitare, Garry à la batterie, Ranja aux claviers et Lion à la basse, Valahara revendique une musique sans frontières, alternant morceaux puissants et passages plus intimistes. Le groupe poursuivra désormais la promotion de Haizina sy Hazavana à travers plusieurs concerts, avec une tournée prévue à Antsirabe le 30 août, avant un rendez-vous à Antananarivo en septembre.