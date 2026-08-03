Madagascar: Manal'Azy Vita Bacc - Olombelo Ricky et le fils de Ramy Franck en symbiose

Le moment le plus fort de la 35e édition de Manal'Azy Vita Bacc a réuni Olombelo Ricky et Johanne, le fils de Ramy Franck, dans un hommage émouvant au chanteur disparu.

L'émotion a dominé la 35e édition de Manal'Azy Vita Bacc, organisée ce samedi à Antsahamanitra. Devant un public venu en très grand nombre, Olombelo Ricky a réservé un hommage particulièrement poignant à Ramy Franck, récemment disparu, en invitant sur scène Johanne, son fils, pour interpréter ensemble « Vavaka ho anao ry neny ». Ce duo inédit a constitué le point culminant de l'événement et a profondément touché les spectateurs.

Au moment où les deux artistes unissaient leurs voix, les portraits et images de Ramy Franck étaient projetés sur l'écran géant installé sur scène. Cette mise en scène, associée à l'interprétation du morceau, a créé une vive émotion dans l'amphithéâtre. Presque tout le public s'est levé pour chanter avec Olombelo Ricky et Johanne, transformant cet hommage en un véritable moment de communion. Les applaudissements nourris qui ont suivi ont témoigné de l'attachement du public à l'artiste disparu et du respect porté à son héritage musical.

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La scénographie a également contribué à l'atmosphère du spectacle. La scène était décorée de peintures et de sculptures, offrant un cadre artistique qui accompagnait les différentes prestations musicales.

Foule

Plusieurs artistes invités ont enrichi le programme. Edgard Ravahatra a interprété « Antsampandrano » avant de rejoindre Olombelo Ricky pour le duo « Mandravasarotra ». Nary, un membre important de la deuxième génération Ny Railovy, est ensuite monté sur scène pour chanter « Vonoy ny anarako », apportant une autre séquence marquante à cette édition.

Le concert, organisé à l'occasion de la fin des épreuves du baccalauréat, a rassemblé une foule importante à Antsahamanitra. Fidèle à l'esprit de Manal'Azy Vita Bacc, créé il y a trente-cinq ans par Olombelo Ricky pour permettre aux nouveaux bacheliers de célébrer la fin des examens, cette édition a mêlé musique, partage et mémoire.

Créé par Olombelo Ricky, Manal'Azy Vita Bacc est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour les nouveaux bacheliers. Pensé comme un moment de détente après les examens, le spectacle marque symboliquement le passage de la vie lycéenne vers une nouvelle étape, tout en mettant en avant la richesse de la musique malgache.

Au-delà de la célébration des nouveaux diplômés, cette 35e édition restera avant tout celle d'un hommage chargé d'émotion. En partageant la scène avec Johanne, le fils de Ramy Franck, Olombelo Ricky a rappelé que la musique demeure un puissant lien entre les générations et que les chansons de Ramy Franck continueront de vivre dans le coeur du public.