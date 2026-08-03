Madagascar: Concert anniversaire - Tselatra réinvente les chansons de Samoëla en version rock

Le rock a prouvé une nouvelle fois qu'il rassemble toutes les générations. Hier, Antsahamanitra a réuni un grand nombre de passionnés pour célébrer les 45 ans de carrière de Tselatra. Parmi les moments les plus marquants de l'événement, le groupe a surpris le public en revisitant les chansons de Samoëla dans une version rock, une initiative largement saluée par les spectateurs.

Invité du concert, Samoëla a rejoint Tselatra sur scène pour interpréter « Havako mamomamo ». Réarrangée dans un style rock tout en conservant son identité, la chanson a séduit le public. Les applaudissements nourris et les sifflements d'encouragement ont témoigné de l'enthousiasme suscité par cette nouvelle version, prouvant qu'un titre populaire peut être réinventé sans perdre son âme.

L'ambiance est rapidement devenue électrique. Fidèle à l'esprit du rock, une partie du public s'est laissée emporter par la musique en pratiquant le headbanging, secouant la tête au rythme des guitares.

Communion

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D'autres se sont lancés dans des pogos, sautant et se bousculant dans une atmosphère festive, tandis que certains exécutaient le windmill, faisant tournoyer leurs cheveux en cercle. Ces démonstrations d'énergie ont renforcé la communion entre le groupe et ses fans tout au long du concert.

Au-delà des performances musicales, l'événement a illustré l'engouement du jeune public pour le rock. Dans les gradins, plusieurs enfants étaient présents aux côtés de leurs parents. Parmi eux, une fillette d'une douzaine d'années, entièrement vêtue de noir, avec de grandes bottes, des collants et une robe assortie, affichait fièrement son attachement à l'univers du groupe. « Je suis venue avec mes parents parce que je suis fan de rock et je suis toujours présente aux concerts de Tselatra », a-t-elle confié avec enthousiasme. Son témoignage reflète l'intérêt grandissant de la nouvelle génération pour ce genre musical.

Fondé il y a 45 ans, Tselatra demeure l'un des groupes emblématiques du rock malgache. Fidèle à son identité, la formation continue de défendre un rock profondément enraciné dans la culture malgache, tout en proposant de nouveaux arrangements et une mise en scène ambitieuse. Le retour sur scène d'Éric, après ses problèmes de vue, a également marqué cette célébration, très attendue par les fans.

En réunissant plusieurs générations autour d'un même répertoire et en invitant Samoëla à partager la scène, Tselatra a démontré que le rock malgache continue d'évoluer, de surprendre et de séduire un public toujours plus large.