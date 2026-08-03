Madagascar: Danse - Dih'Art fait voyager le public à travers les générations

3 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le grand spectacle «Voyage dans le Temps» a célébré les 25 ans de Dih'Art Madagascar en mettant à l'honneur la richesse de la danse et du savoir-faire malgaches.

Des danses rétro aux danses urbaines, en passant par les danses de salon dans le style de Rijamanitra Randrianarisoa et les danses traditionnelles malgaches, le grand spectacle Dih'Art a offert un véritable voyage à travers les époques, hier au CCI Ivato. Le public, composé en majorité de familles, est venu découvrir une succession de tableaux retraçant l'évolution de la danse tout en valorisant la culture malgache.

L'un des temps forts de la représentation a été la place accordée au vita malagasy. Les danseurs ont interprété plusieurs danses traditionnelles vêtus de costumes sur mesure aux couleurs du drapeau malgache : vert, blanc et rouge. Un défilé de mode a également mis en lumière des tenues confectionnées en soga et en landy, revisitées selon les tendances actuelles, soulignant le savoir-faire des artisans malgaches.

Organisé à l'occasion des 25 ans de Dih'Art Madagascar et des 30 ans de ca rrière artistique de Rijamanitra Randrianarisoa, le spectacle a réuni différentes disciplines pour illustrer l'évolution de la danse tout en rendant hommage aux traditions nationales.

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