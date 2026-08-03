Madagascar: Ampefiloha Ambodirano - La procureure détaille le meurtre de Sahala

Meurtre de Sahala Fanekena, une fillette âgée de 12 ans. Samedi, la procureure de la République Narindra Navalona Rakotoniaina a donné davantage de détails sur ce dossier.

L'enfant a disparu le 29 juin alors qu'elle se trouvait dans la cour de sa maison à Ampefiloha Ambodirano. Elle aurait été attirée par une femme qui lui proposait d'aller acheter des sandales. Elle a ensuite été conduite à Amboanjobe où elle a été tuée, son crâne ayant été écrasé à l'aide de pierres.

La procureure précise que les auteurs avaient consulté un devin qui leur aurait conseillé de procéder à un sacrifice humain afin d'améliorer leur condition de vie. Après sa mort, le pantalon de la victime a été enlevé puis jeté dans un cours d'eau, conformément aux instructions du marabout.

Les investigations menées par la Section de recherches criminelles de Fiadanana ont révélé que le meurtre avait été commandité par le charlatan. Quant aux trois autres individus, un homme est poursuivi pour complicité, tandis qu'un couple a exécuté le crime. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert divers objets liés à des pratiques occultes.