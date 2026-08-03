Tunisie: Incendies de forêt - Pourquoi il ne faut pas reboiser immédiatement après les flammes

La Direction générale des forêts a indiqué que le reboisement des forêts touchées par les incendies ne débute pas immédiatement après l'extinction des flammes, contrairement à une idée largement répandue. Dans un communiqué publié dimanche, elle précise que toute intervention de reboisement artificiel est précédée d'une évaluation scientifique approfondie, un processus qui peut nécessiter un à deux ans avant toute plantation.

Selon la Direction, cette période d'attente permet d'évaluer la capacité de l'écosystème à se régénérer naturellement, un phénomène qui constitue souvent la première étape de la restauration des massifs forestiers.

La priorité accordée à la régénération naturelle

La Direction générale des forêts explique que de nombreuses essences méditerranéennes disposent d'une forte capacité de régénération après un incendie, sans intervention humaine.

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Durant la première année suivant le sinistre, les interventions se limitent principalement à la sécurisation et à la protection des sites. Elles comprennent notamment l'élimination des arbres calcinés afin de prévenir la prolifération de ravageurs, tels que les scolytes, ainsi que l'installation de barrières en bois sur les pentes pour limiter l'érosion des sols lors des premières pluies.

Les autorités forestières imposent également une interdiction totale du pâturage afin de protéger les jeunes pousses issues de la régénération naturelle.

Entre la fin de la première et la deuxième année après l'incendie, les services forestiers procèdent à une évaluation de la régénération naturelle.

La Direction souligne que plusieurs espèces emblématiques des forêts méditerranéennes, notamment le pin d'Alep, le chêne zéen et la bruyère, présentent une capacité naturelle de reconstitution. Les cônes du pin d'Alep s'ouvrent sous l'effet des fortes températures, libérant leurs graines qui germent abondamment après les premières pluies, tandis que des espèces comme le caroubier ou certains chênes repoussent à partir de leurs racines ou de leurs rejets.

Le reboisement artificiel, une solution de dernier recours

Ce n'est qu'à partir de la deuxième ou de la troisième année, lorsque les observations de terrain montrent que la régénération naturelle demeure insuffisante, que les services forestiers envisagent un reboisement artificiel.

Ces opérations sont réalisées entre novembre et mars, période favorable grâce à l'humidité des sols et aux précipitations hivernales.

La Direction privilégie alors des essences plus résistantes aux incendies et à la sécheresse, telles que le caroubier, l'olivier sauvage et le pin parasol, tout en recommandant d'éviter les plantations composées d'une seule espèce et de privilégier des plants locaux adaptés aux caractéristiques écologiques de chaque région.

La Direction générale des forêts met en garde contre les opérations de reboisement menées immédiatement après un incendie. Une intervention trop précoce pourrait endommager les graines encore présentes dans le sol et fragiliser davantage des terrains déjà fortement affectés.

Elle souligne que l'évaluation scientifique des sites et le respect des cycles naturels demeurent les conditions essentielles pour assurer une restauration durable des écosystèmes forestiers et renforcer leur résilience face aux incendies futurs.