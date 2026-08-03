Tunisie: Un nouveau guide de l'INEAS pour améliorer la prise en charge du diabète de type 2

L'Instance nationale d'évaluation et d'accréditation en santé (INEAS) a récemment publié une mise à jour de son guide sur la prise en charge des patients atteints de diabète de type 2 chez les adultes, à l'intention des professionnels et des structures de santé, afin de les aider à mettre en place des solutions thérapeutiques adaptées à cette maladie.

Dans sa version actualisée, le guide contient 161 recommandations à l'intention des acteurs concernés sur les meilleures pratiques en matière de prise en charge médicale et de calendrier thérapeutique optimal, ainsi que sur les facteurs de risque, soulignant la nécessité d'un dépistage précoce dès l'âge de 35 ans, à effectuer régulièrement tous les trois ans.

L'INEAS a appelé à la nécessité de prévenir le diabète de type 2 en adoptant une alimentation équilibrée, exempte de graisses saturées et de sucres, tout en pratiquant une activité physique régulière et en évitant le tabagisme.

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L'Instance a souligné que l'objectif de la publication et de la mise à jour de ce guide est de coordonner les efforts en matière de prise en charge des patients atteints de diabète de type 2, d'en réduire les conséquences et d'améliorer la qualité des soins de santé ; ce guide comprend des pratiques cliniques conformes à la perspective tunisienne.

L'INEAS a souligné que l'Organisation mondiale de la santé a classé l'hyperglycémie comme le troisième facteur de risque responsable de décès, après l'hypertension artérielle et le tabagisme, ajoutant que le diabète entraîne une insuffisance rénale, des accidents vasculaires cérébraux et des amputations des membres inférieurs. Elle a également précisé qu'une hyperglycémie chronique peut rester asymptomatique pendant des années jusqu'à l'apparition de complications de santé.