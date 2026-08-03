Tunisie: Hammamet - Une artiste algérienne agressée à l'arme blanche à son domicile

Une artiste algérienne résidant en Tunisie a été victime, dans la nuit de samedi à dimanche, d'une agression à l'arme blanche à son domicile situé à Hammamet (gouvernorat de Nabeul), nécessitant son transfert à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Selon les premières informations disponibles citées par IFM, le suspect, qui serait l'ex-mari de la victime, aurait fait irruption au domicile durant les premières heures de la matinée avant de l'agresser avec une arme blanche, lui occasionnant plusieurs blessures, dont une au niveau du foie.

Les blessures subies par l'artiste ont été qualifiées de graves, selon les données préliminaires.

Au moment des faits, ses deux filles, âgées de 12 et 18 ans, se trouvaient à l'intérieur du domicile.

Alertées, les équipes de la Protection civile sont intervenues pour prodiguer les premiers secours à la victime avant de la transporter vers un établissement hospitalier du gouvernorat de Nabeul, où elle bénéficie d'une prise en charge médicale et d'un suivi médical.

Par ailleurs, les unités sécuritaires et les autorités judiciaires compétentes ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'agression, d'établir les responsabilités et de prendre les mesures légales nécessaires.