Cote d'Ivoire: Êlê Festival d'Adiaké - 10 ans de célébration au service du développement et du vivre-ensemble

Clap de fin pour la 10e édition de l'Êlê Festival d'Adiaké. Pendant huit jours, la cité lagunaire a célébré la richesse du patrimoine Ehotilé à travers une programmation mêlant culture, sport et tourisme.

Une édition anniversaire marquée par la présence de hautes personnalités de l'État et par un appel unanime à faire de la culture un moteur de développement durable et de cohésion sociale.

Du 25 juillet au 1er août 2026, Adiaké a vécu au rythme de la 10e édition de l'Êlê Festival. Placée sous le thème « Tourisme, Culture et Sport au service du développement local durable », cette édition anniversaire a confirmé la place de ce rendez-vous parmi les plus importants événements culturels du Sud-Comoé, en mettant en lumière les richesses patrimoniales, touristiques et économiques de la région.

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La cérémonie de clôture, organisée le samedi 1er août, a réuni plusieurs hautes personnalités de l'État, notamment le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, Haut patron de cette édition, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, présidente du festival, ainsi que le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara. Le Grand Chancelier de l'Ordre national, Ally Coulibaly, co-patron de l'événement, a également honoré de sa présence cette célébration devenue un rendez-vous incontournable de la valorisation des identités culturelles ivoiriennes.

Initiateur du festival, le député-maire d'Adiaké et ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Hien Yacouba Sié, a rappelé que l'Êlê Festival dépasse désormais le cadre d'une simple manifestation culturelle. Selon lui, cette initiative constitue un véritable levier de développement local durable, de création d'emplois et de promotion touristique. Il a souligné que la culture, le sport et le tourisme participent à la préservation du patrimoine matériel et immatériel tout en renforçant la cohésion sociale et l'attractivité économique de la région.

Durant huit jours, les festivaliers ont assisté à une programmation riche et diversifiée. Les traditionnelles courses de pirogues, emblématiques du peuple Ehotilé, ont une nouvelle fois attiré un large public. Des prestations de danses traditionnelles, des concerts, du théâtre scolaire, des tournois de maracana, des balades lagunaires ainsi que l'élection de Miss Mathématiques ont rythmé cette édition, offrant une vitrine du savoir-faire culturel et des potentialités touristiques d'Adiaké.

Prenant la parole lors de la cérémonie de clôture, plusieurs intervenants ont insisté sur le rôle stratégique de la culture dans la transformation des territoires. Ils ont invité les forces vives du Sud-Comoé à poursuivre leurs efforts dans un esprit d'unité afin de bâtir une région toujours plus prospère. Pour eux, la réussite d'un territoire repose avant tout sur l'adhésion collective à une vision commune et sur la conjugaison des intelligences.

Le Grand Chancelier de l'Ordre national, Ally Coulibaly, a, pour sa part, livré un vibrant plaidoyer en faveur du vivre-ensemble. Il a présenté la diversité culturelle comme l'une des plus grandes richesses de la Côte d'Ivoire et un puissant levier de développement économique, social et humain. Rendant hommage au ministre Hien Sié Yacouba, il a salué son engagement constant en faveur de la promotion du patrimoine local et du rapprochement des communautés.

Il a également mis en exergue les actions du Président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale, qu'il considère comme les fondements d'un développement durable.

Les officiels ont également souligné que le Sud-Comoé est appelé à connaître une profonde mutation grâce aux nombreux projets structurants engagés sous l'impulsion du Chef de l'État. Dans cette dynamique, l'Êlê Festival apparaît comme un instrument de valorisation des potentialités locales et d'accompagnement du développement territorial.

Au terme de cette édition anniversaire, les félicitations ont été adressées aux promoteurs, aux partenaires, aux autorités traditionnelles, aux lauréats ainsi qu'à l'ensemble des populations mobilisées. Dix ans après sa création, l'Êlê Festival s'impose plus que jamais comme un symbole de fraternité, d'excellence et d'espérance, tout en confirmant que la culture, le sport et le tourisme constituent des piliers essentiels du développement local durable et du rayonnement de la Côte d'Ivoire.