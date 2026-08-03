Cote d'Ivoire: show de l'indépendance - Le zouglou indépendance day et le festy Akyé lancés

Les éditions 2026 du Zouglou Indépendance Day (ZID) et du Festy Akyé ont été simultanément lancés le 31 juillet au Centre Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres - CAMPC de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

A cette occasion, les organisateurs ont dévoilé les dates et le menu de ces deux rendez-vous culturels. Ainsi, la 4e édition du ZID se tiendra le vendredi 7 août 2026 à l'esplanade du Palais de la Culture d'Abidjan, à partir de 10 h.

Placée sous le thème : «L'oeuvre d'un grand bâtisseur, l'honneur d'une grande Côte d'Ivoire », cette célébration culturelle et commémorative de l'indépendance rend hommage au Président Alassane Ouattara.

Ce grand rassemblement populaire et gratuit offrira au public une journée festive en compagnie d'une brochette d'artistes, dont : Bilé Didier, Gbdol et la TG Muzik, Les Pros du Zouglou, Les Pros Wôyô etc.

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Second événement lancé, la 5e Édition du Festy Akyé aura lieu le 08 août 2026 à l'esplanade du Palais de la Culture d'Abidjan. Organisée sous la forme d'un Clash Musical Traditionnel, cette scène est placé sous le signe de la rivalité fraternelle entre les Akyé et les Abbey.

Cette confrontation metra aux prises des artistes issus des deux communautés, tels que Willys DJ, Cyclone DJ, Yapo Émile, Atsé Hilarion, GTO, Katou Pierre, Séka Marius, Marius Assa Junior* et bien d'autres. Outre ce face à face, ce rendez-vous musical sera marqué par une journée Scientifique et Culturelle, des danses traditionnelles.