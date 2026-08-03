Afrique de l'Est: Une mule malaisienne condamnée à La Réunion, Maurice désignée comme destination finale

Une nouvelle affaire de trafic de cannabis vient illustrer l'activité des réseaux qui utilisent l'océan Indien comme couloir d'acheminement de stupéfiants. Le mercredi 29 juillet, le tribunal correctionnel de Saint-Denis a condamné un ressortissant malaisien de 38 ans après la découverte de plus de 17 kilos de cannabis dans sa valise à l'aéroport Roland-Garros. Selon les débats à l'audience, la cargaison devait prendre la direction de Maurice.

Soudeur de profession, Brekeh W. a expliqué aux magistrats avoir accepté cette mission pour des raisons financières. Il dit avoir été contacté par un homme prénommé Luca, qu'il n'aurait jamais rencontré auparavant. En échange du transport d'une valise depuis Bangkok, il devait recevoir une somme comprise entre 2 700 et 3 200 euros.

Le prévenu, père de deux enfants, affirme avoir récupéré une valise fermée sans connaître son contenu, ni le code permettant de l'ouvrir. Mais, à son arrivée à La Réunion, les douaniers ont procédé à un contrôle. Le passage du bagage au scanner a révélé plusieurs éléments suspects. À l'intérieur, les agents ont découvert 27 sachets contenant 17,480 kilos de cannabis, d'une valeur estimée à plus de 220 000 euros.

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Placé en retenue douanière, Brekeh W. a reconnu avoir transporté la valise, tout en soutenant qu'il ignorait l'identité des personnes derrière cette opération. Assisté d'un interprète, il a déclaré qu'il s'agissait de son premier voyage de ce type et qu'il avait accepté cette mission uniquement pour obtenir de l'argent.

À l'audience, les autorités ont souligné l'ampleur du phénomène. En quatre mois, près de 145 kilos de cannabis auraient été saisis à La Réunion. Le parquet a rappelé que les réseaux misent régulièrement sur des «mules» pour transporter la drogue tout en limitant les risques pour les commanditaires.

La défense a plaidé la situation d'un homme manipulé par un réseau organisé. Elle a insisté sur son casier judiciaire vierge et ses difficultés économiques.

Le tribunal a finalement prononcé une peine de trois ans d'emprisonnement, assortie d'une amende douanière de 227 240 euros et d'une interdiction de séjour à La Réunion pendant cinq ans. Cette affaire relance les interrogations sur les circuits régionaux de trafic reliant l'Asie, La Réunion et Maurice.