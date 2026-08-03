Tunisie: Après le remboursement de 700 millions d'euros, les réserves en devises du pays perdent neuf jours d'importation

Le remboursement par la Tunisie d'un emprunt obligataire international de 700 millions d'euros a entraîné une diminution des réserves en devises, ramenant leur niveau de couverture de 101 à 92 jours d'importation, selon l'économiste Moëz Soussi.

Intervenant sur les ondes de Diwan FM, l'économiste a expliqué que la Tunisie a honoré, le 15 juillet 2026, le remboursement intégral du principal de cet emprunt à son échéance, en parallèle avec le paiement de la dernière échéance des intérêts. Le coût global de cette opération est estimé à près de 2,5 milliards de dinars.

Selon lui, ce remboursement constitue la part la plus importante de la dette extérieure arrivant à échéance en 2026, dont le montant total est évalué à 8,5 milliards de dinars.

Un impact immédiat sur les réserves en devises

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Moëz Soussi a indiqué que les réserves en devises, qui s'élevaient à 25,629 milliards de dinars avant cette opération, ont enregistré une baisse à la suite du remboursement.

Au 2 août 2026, elles couvraient 92 jours d'importation, soit un recul de neuf jours par rapport au niveau observé avant le remboursement et de dix jours comparativement à la même période de l'année précédente.

L'économiste estime toutefois que le respect de cette échéance constitue un signal favorable pour la crédibilité financière du pays.

Selon lui, le remboursement intégral de cet emprunt a contribué à renforcer la confiance des bailleurs de fonds et des investisseurs internationaux, après une période marquée par de fortes tensions sur les marchés.

Il a notamment souligné que les obligations souveraines tunisiennes ont retrouvé leur valeur nominale sur les marchés financiers internationaux, après avoir perdu plus de 51 % de leur valeur de marché en avril 2023.

Cette évolution, a-t-il ajouté, pourrait permettre à la Tunisie d'accéder, à l'avenir, à des financements sur les marchés internationaux dans des conditions plus favorables.