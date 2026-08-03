Tunisie: Ces îles tunisiennes méconnues qui cachent des coins de paradis... voici les plus belles

Avec près d'une soixantaine d'îles, d'îlots et d'archipels dispersés le long de son littoral méditerranéen, la Tunisie possède un patrimoine insulaire d'une grande diversité. Certaines sont connues mondialement, comme Djerba, tandis que d'autres demeurent des territoires confidentiels, préservés et accessibles aux amoureux de nature, de découverte et d'authenticité.

Longtemps associées uniquement aux plages et au tourisme balnéaire, les îles tunisiennes racontent pourtant une histoire beaucoup plus riche. Elles abritent des paysages uniques, une biodiversité remarquable, des traditions ancestrales et des modes de vie façonnés par la proximité permanente avec la mer.

Djerba, l'île emblématique entre patrimoine et traditions

La plus célèbre des îles tunisiennes reste incontestablement Djerba, située dans le sud-est du pays, dans le golfe de Gabès. Destination touristique majeure, elle séduit par ses plages, ses villages aux maisons blanches, ses oliveraies, son artisanat et son identité culturelle particulière.

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Au-delà de son attractivité touristique, Djerba constitue un patrimoine exceptionnel. L'île est inscrite depuis 2023 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour son paysage culturel, considéré comme un témoignage d'un mode traditionnel d'occupation d'un territoire insulaire adapté à un environnement semi-aride marqué par la rareté de l'eau.

Derrière son image de destination balnéaire, Djerba offre aux visiteurs une expérience mêlant histoire, architecture, spiritualité et rencontres humaines, entre les villages traditionnels, les ateliers d'artisans et les paysages naturels.

Kerkennah, l'archipel où le temps semble ralentir

Au large de Sfax se trouve l'archipel des Kerkennah, composé de plusieurs îles et îlots, dont les principales sont Chergui et Gharbi.

Loin de l'agitation des grandes stations touristiques, Kerkennah séduit par son atmosphère paisible, ses plages sauvages, ses eaux peu profondes et son rapport particulier à la mer. L'archipel est également connu pour ses traditions de pêche artisanale, notamment la technique ancestrale de la pêche aux "charfia", inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Avec ses paysages ouverts, ses villages simples et son rythme de vie tranquille, Kerkennah représente une destination privilégiée pour ceux qui recherchent une immersion dans une Tunisie authentique.

La Galite, un joyau sauvage au nord du pays

À l'extrême nord-ouest de la Tunisie, au large de Bizerte, l'archipel de La Galite apparaît comme l'un des territoires insulaires les plus sauvages du pays. Il comprend une île principale entourée de plusieurs îlots rocheux.

Caractérisée par ses reliefs escarpés, ses falaises plongeant dans une mer profonde et ses paysages préservés, La Galite constitue un véritable refuge naturel. Son isolement a permis de préserver une biodiversité remarquable et d'en faire un espace particulièrement apprécié des passionnés de nature et de plongée.

Véritable trésor caché, l'archipel reste encore peu connu du grand public, ce qui contribue à préserver son caractère exceptionnel.

Zembra et Zembretta, sanctuaires de biodiversité

Au large du Cap Bon, les îles Zembra et Zembretta constituent un autre exemple remarquable du patrimoine naturel tunisien. Classé parc national, cet archipel abrite une biodiversité marine et terrestre importante.

Ses falaises, ses eaux cristallines et ses paysages sauvages en font un site d'intérêt écologique majeur. L'accès à cet espace est soumis à une réglementation visant à préserver son équilibre naturel.

Kuriat, l'île des tortues marines

Au large de Monastir, les îles Kuriat offrent un autre visage du patrimoine insulaire tunisien. Ces deux îlots sont notamment connus pour leur importance écologique, en particulier comme site de ponte pour les tortues marines.

Avec leurs plages naturelles et leur environnement fragile, elles illustrent l'importance de concilier découverte touristique et protection des écosystèmes.

Des trésors à valoriser pour un tourisme durable

Si certaines îles tunisiennes bénéficient déjà d'une notoriété internationale, d'autres demeurent encore méconnues. Leur potentiel repose sur une combinaison rare : paysages naturels, patrimoine culturel, biodiversité et authenticité.

Et à l'heure où de nombreux voyageurs recherchent des expériences loin du tourisme de masse, ces territoires insulaires pourraient devenir des destinations privilégiées pour un tourisme durable, fondé sur la découverte, le respect de l'environnement et la valorisation des communautés locales.

Entre les eaux turquoise de Djerba, les traditions maritimes de Kerkennah, les paysages sauvages de La Galite ou les richesses naturelles de Zembra et Kuriat, les îles tunisiennes offrent une autre manière de découvrir le pays : une Tunisie maritime, secrète et profondément attachante.

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