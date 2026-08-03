Tunisie: EST - Il a accepté l'offre d'une année - Belaïli signera demain !

La nuit de jeudi à vendredi a porté conseil à l'ailier gauche algérien : il a donné son accord et devra signer demain un contrat d'une année renouvelable.

La visite médicale effectuée sous l'égide du staff médical du club a été tranchante dans la nouvelle offre émise par l'Espérance : Youssef Belaïli a encore pour deux à trois mois avant de se remettre totalement de sa blessure. Pour rappel, l'ailier gauche algérien a été touché lors du derby, le 9 novembre 2025. Une rupture des ligaments et une lésion au ménisque qui l'ont éloigné des terrains, depuis. Belaïli, qui s'est fait opérer avant d'effectuer sa rééducation, ne s'est pas totalement remis.

Le joueur a eu beau effectuer de sa propre initiative une visite médicale, la direction de l'Espérance a exigé qu'il effectue une deuxième visite sous la supervision du staff médical. La Commission médicale a été catégorique: il lui faut encore deux à trois mois pour se rétablir complètement de sa blessure. Comme il y a un risque qu'il se blesse de nouveau, la Commission médicale a conseillé à la direction de le faire signer pour une année.

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Jeudi, en fin d'après-midi, le vice-président du club chargé du football, Chokri El Ouaer, s'est réuni avec Youssef Belaïli. Il lui a proposé la signature d'un contrat d'une année renouvelable. Selon des informations concordantes, Chokri El Ouaer a signifié à Youssef Belaïli qu'il ne touchera de salaire qu'à partir du mois lors duquel il sera compétitif.

Le joueur a demandé un temps de réflexion. Le vice-président lui a accordé toute la nuit pour réfléchir. La nuit de jeudi à vendredi a fini par porter conseil à Youssef Belaïli : il a accepté l'offre d'un contrat d'une année renouvelable et devra signer demain.

Outre son état de santé, l'ailier gauche de 34 ans est sanctionné par la Fifa qui l'a suspendu un an en mars dernier en rapport avec le litige l'opposant à son ancien club, l'AC Ajaccio. Le club français avait porté plainte contre Youssef Belaïli pour faux, usage de faux et escroquerie. Outre la suspension de toute activité sportive pour une durée d'un an, l'AC Ajaccio a réclamé 380.000 euros au joueur. La Fifa a infligé une amende de 5.000 francs suisse à Youssef Belaïli.

Pour rappel, le Tribunal Arbitral du Sport statuera sur le cas de Belaïli le 6 août en rapport avec le litige l'opposant à son ancien club, l'AC Ajaccio. Le joueur aspire à ce que le TAS réduise sa suspension à 6 matchs seulement.

Diakité cédé à Al-Hazem

L'avant-centre malien, Aboubacar Diakité, a été cédé au club saoudien Al-Hazem. Un transfert définitif sachant que le joueur était lié par un contrat avec l'Espérance jusqu'au 30 juin 2027.

Victoire face à l'US Carthaginoise

L'Espérance s'est imposée en amical face à l'US Carthaginoise sur le score (2-1). Les buts ont été l'oeuvre de Chikhaoui et Hmidhi.