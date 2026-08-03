Tunisie: Une seule artiste tunisienne parmi les 62 créateurs sélectionnés pour le programme Odyssée en France

La plasticienne tunisienne Hanen Ben Ammara a été sélectionnée parmi 62 artistes et chercheurs issus de plusieurs pays pour participer au prestigieux programme Odyssée, une résidence artistique soutenue par le ministère français de la Culture. Seule représentante de la Tunisie, elle a pris part à cette résidence du 5 juillet au 5 août 2026 à La Chartreuse de Neuville, dans le nord de la France.

Considéré comme l'un des programmes internationaux les plus sélectifs dédiés aux artistes professionnels, Odyssée accompagne des projets innovants en leur offrant un environnement propice à la création, à la recherche et aux échanges interculturels.

Le projet présenté par Hanen Ben Ammara associe la peinture abstraite à des installations immersives et sensorielles (Peinture sensorielle et installation immersive). Il explore les interactions entre la création artistique et les nouvelles technologies, notamment grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette démarche s'inscrit dans une recherche entamée il y a plusieurs années et présentée lors de son exposition personnelle organisée au Centre culturel international de Hammamet, du 12 au 25 octobre 2025. Sa participation au programme Odyssée marque ainsi une nouvelle étape dans le développement de ce projet, désormais enrichi par des collaborations et des échanges avec des artistes internationaux.

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Au cours de cette résidence, l'artiste tunisienne ne s'est pas limitée à bénéficier des activités de formation et d'accompagnement. Elle a également animé deux ateliers d'arts plastiques destinés à des amateurs de la communauté locale, de différentes tranches d'âge, dont des enfants en situation de vulnérabilité.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Hanen Ben Ammara a souligné que cette sélection constitue une étape majeure de son parcours artistique. Elle a rappelé que le programme Odyssée, coordonné par l'Association des Centres Culturels de Rencontre (ACCR), repose sur un processus de sélection particulièrement exigeant, fondé sur la qualité, l'originalité ainsi que la portée artistique et scientifique des projets présentés.

Selon elle, cette résidence représente une reconnaissance internationale de son parcours et de son projet créatif, tout en offrant un cadre favorable à la recherche, à la production artistique et au dialogue entre créateurs issus d'horizons culturels divers.

Titulaire d'un master en histoire et théorie de l'art ainsi que d'un diplôme en beaux-arts, Hanen Ben Ammara développe une pratique qui conjugue recherche et création. Son travail se distingue par une volonté constante d'expérimenter de nouveaux langages plastiques et d'intégrer les technologies émergentes à son processus artistique.

Le programme Odyssée, qui propose des résidences dans différentes disciplines artistiques, bénéficie du soutien du ministère français de la Culture. La participation de la plasticienne tunisienne a également été appuyée par le ministère tunisien des Affaires culturelles, dans le cadre de sa politique de promotion de la présence des artistes tunisiens sur la scène culturelle internationale.