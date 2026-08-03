Tunisie: Bizerte - Une tortue marine retrouve son milieu naturel après trois mois de soins

2 Août 2026
La Presse (Tunis)

Une journée de sensibilisation consacrée à la durabilité de l'écosystème marin sur les côtes tunisiennes a été organisée à Ghar El Melh, avec pour objectif de promouvoir la protection de l'environnement marin et côtier auprès des jeunes et des visiteurs.

Organisée sous la supervision du gouverneur de Bizerte dans le cadre du programme d'accompagnement des jeunes durant la période estivale, cette initiative a été menée à l'initiative du Centre de formation professionnelle de la pêche maritime de Ghar El Melh, de l'Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), de la Maison de la culture de Ghar El Melh et de l'Association TunSea pour la Science Participative.

À cette occasion, l'association TunSea a installé, dans le cadre de son projet TunSea Restore, deux panneaux de sensibilisation au niveau des dunes de sable de Ghar El Melh.

Ces supports pédagogiques ont pour objectif de faire connaître aux visiteurs le rôle écologique majeur des dunes dans la protection du littoral contre l'érosion et la dégradation côtière, tout en présentant les actions de restauration et de conservation mises en oeuvre dans le cadre du projet.

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Les organisateurs ont également mis l'accent sur la nécessité d'adopter des comportements respectueux des milieux côtiers et de renforcer l'implication des citoyens dans la préservation des ressources naturelles.

La journée a été marquée par un autre événement symbolique avec la remise en liberté d'une tortue marine, surnommée "Khadhra", après trois mois de traitement et de soins prodigués par l'Institut national des sciences et technologies de la mer, sous la supervision de la docteure Olfa Chaieb.

Selon l'association TunSea, cette opération traduit l'importance de la coordination entre les institutions scientifiques, les associations et les acteurs locaux pour assurer la protection de la biodiversité marine et la préservation des écosystèmes côtiers tunisiens.

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