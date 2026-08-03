Sénégal: Grand Magal de Touba - Des chercheurs de plusieurs pays analysent l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba

À la veille du Grand Magal de Touba, le comité d'organisation a tenu un colloque international sur le thème « Cheikh Ahmadou Bamba au regard des chercheurs du monde ». Organisée au musée Fathul Fattah, au Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK), cette rencontre a réuni des universitaires, chercheurs et responsables religieux venus notamment des États-Unis, du Qatar, du Niger et d'autres pays.

Présidée par le président de la commission Culture et Communication du comité d'organisation du Grand Magal, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, en présence du responsable moral de Hizbut Tarqiyyah, Serigne Youssou Diop, la rencontre a permis d'explorer les multiples dimensions de la pensée du fondateur du mouridisme.

Les communications ont porté sur la richesse de son oeuvre, sa résistance face aux épreuves de l'exil ainsi que les valeurs religieuses, éducatives et morales qu'il a léguées à ses disciples. Les intervenants ont souligné la portée universelle de son héritage intellectuel et son influence au-delà des frontières du Sénégal.

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Venu de Californie, Cheikh Bilal a mis en avant la place centrale du Tawhid (l'unicité divine) dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Selon lui, le guide religieux considérait l'unicité de Dieu comme le fondement de toute connaissance et le chemin vers Dieu, à travers la foi, la connaissance des attributs divins et le service du Prophète Muhammad (PSL).

La dimension éducative de l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba a également occupé une place importante dans les échanges. Le chercheur Dr Serigne Sam Bousso Abdou Rahmane est revenu sur les enseignements du guide religieux relatifs à l'imamat, au respect mutuel, à la fraternité et aux valeurs islamiques.

Pour Serigne Youssou Diop, ce colloque participe au rayonnement international de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba et favorise une meilleure compréhension de son message. Clôturant les travaux, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma a réaffirmé la volonté du comité d'organisation de promouvoir la recherche scientifique sur l'oeuvre du fondateur du mouridisme et d'encourager le dialogue avec les autres traditions intellectuelles.