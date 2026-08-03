Sénégal: Météo - Les pluies gagnent du terrain, la chaleur persiste

2 Août 2026
Le Soleil (Dakar)

Les activités pluvio-orageuses devraient s'étendre à plusieurs régions du Sénégal au cours des prochaines 24 heures, selon les prévisions de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), qui annonce également le maintien d'une chaleur humide sur l'ensemble du territoire.

Dans son bulletin de prévision à très courte échéance, valable du dimanche 2 août à 12 heures au lundi 3 août à 12 heures, l'Anacim indique que les premières pluies orageuses sont attendues dès cet après-midi dans les régions méridionales. Le système devrait ensuite progresser vers le Centre du pays, avec des précipitations prévues à Tambacounda, Kaffrine, Kaolack et Fatick.

Les régions de Diourbel et de Thiès pourraient également enregistrer quelques pluies éparses, même si les probabilités restent faibles. À Dakar, en revanche, le temps devrait demeurer globalement sec malgré une couverture nuageuse parfois importante.

Sur le plan thermique, les fortes chaleurs continueront de dominer. Les températures maximales atteindront près de 35°C dans les régions du Centre et du Sud, tandis qu'elles franchiront localement le seuil des 37°C dans le Nord-Est.

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